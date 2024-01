Quem tem filho em idade escolar sabe que o começo do ano é sinônimo de despesas, especialmente para os que são alunos de escolas particulares. Isso porque as listas enviadas pelas instituições costumam ser imensas. Só que muitos desses itens não podem ser solicitados. Por isso, é bom ficar de olho do que na lista de material escolar que não pode ser exigido.

No geral, as escolas só podem pedir produtos de uso individual, desde que não existam excessos. Além disso, não é permitida a solicitação de itens de uso coletivo. Todas as orientações sobre o assunto estão na Lei Federal nº 9.870/199.

Material escolar que não pode ser exigido

Na lista de material escolar que não pode ser exigido estão todos os itens de uso coletivo. Isso porque há o entendimento de que o custo deles está incluso no valor cobrado pela mensalidade. Entre eles, estão produtos de limpeza e de uso administrativo, no geral.

Veja abaixo o material escolar que não pode ser exigido (itens em ordem alfabética):

Álcool

Algodão

Argila

Balde de praia

Balões

Bolas de sopro

Caneta para lousa

Canudinho

Carimbo

Cartolina em geral

Cola em geral

Copos descartáveis

Cordão

Creme dental

CD, DVD e pendrive

Elastex

Envelopes

Esponja para pratos

Estêncil a álcool e óleo

Fantoche

Feltro

Fita dupla face

Fita durex em geral

Fita para impressora

Fitas decorativas

Fitilhos

Flanelas

Garrafa para água

Gibi

Giz branco e coletivo

Glitter

Grampeador e grampos

Isopor

Jogo pedagógico

Jogos em geral

Lã

Lenços descartáveis

Livro de plástico para banho

Lixa em geral

Maquiagem

Marcador para retroprojetor

Massa de modelar

Material para escritório

Material de limpeza em geral

Medicamentos

Maquiagem

Palitos de churrasco

Palito de dente

Palito de picolé

Papel em geral (exceto quando for solicitado até uma resma por aluno)

Papel higiênico

Papel ofício colorido

Piloto para quadro branco

Pincel atômico

Plástico para classificador

Pratos descartáveis

Pregador para roupas

Sacos plásticos

Talheres descartáveis

Tinta em geral

Toner para impressora

O que pode pedir na lista de material escolar

Já incluso na lista do que pode pedir na lista de material escolar pode estar todo produto que seja de uso individual, os que são utilizados pelo estudante durante o ano inteiro.

Apontador

Cadernos

Caneta hidrográfica

Caixa de lápis de cor

Giz de cera

Jogo educativo

Lápis

Livro de história infantil

Massinha

Papel crepom

Papel sulfite

Pincel

Tesoura sem ponta

Tinta guache

Tubo de cola

Nesse caso, também é necessário ficar atento aos pedidos em excesso. Não é permitido, por exemplo, pedir 50 tubos de cola ou muitas unidades de lápis.