Livre no mercado, Tiquinho Soares entra na mira do Sport após rescindir com o Santos

O atacante Tiquinho Soares pode estar próximo de um novo destino no futebol brasileiro. Livre no mercado após rescindir contrato com o Santos, o paraibano de 35 anos passou a ser uma das alternativas do Sport para reforçar o setor ofensivo na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha abriu conversas com o centroavante, que surge como o “plano B” da diretoria rubro-negra.

Tiquinho Soares pode ser o novo reforço do Sport. (Foto: Pedro Zacchi)

A movimentação acontece após um impasse nas negociações entre o Sport e o atacante Chico da Costa, do Cruzeiro. Diante da recusa do jogador em defender a equipe pernambucana, o clube voltou as atenções para Tiquinho Soares, que está sem clube e pode assinar com qualquer equipe.

O atacante ficou oficialmente livre no mercado após rescindir seu contrato com o Santos. Contratado pelo Peixe em janeiro de 2025, depois de se destacar pelo Botafogo, Tiquinho tinha vínculo válido até o fim de 2027. No entanto, fora dos planos da diretoria e da comissão técnica, o contrato foi encerrado de forma antecipada.

Tiquinho teve seu contrato com o Santos encerrado após não fazer parte do planejamento do clube. (Foto: Thiago Ribeiro)

Pela equipe santista, o paraibano disputou 40 partidas oficiais, marcou sete gols e deu quatro assistências. Os números ficaram abaixo das expectativas, e ele acabou perdendo espaço no elenco.

Na atual temporada, Tiquinho foi emprestado ao Mirassol na tentativa de recuperar o bom desempenho, mas também teve dificuldades para se firmar. Em 10 partidas pela equipe paulista, marcou apenas um gol e encerrou a passagem sem convencer a comissão técnica.

Tiquinho atuou em 10 partidas pelo Mirassol, marcou apenas um gol e encerrou a passagem sem convencer a comissão técnica. (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Desde que ficou livre no mercado, o nome do atacante passou a ser especulado em clubes do Nordeste. O Fortaleza foi um dos primeiros times apontados como possível destino do jogador. Agora, a possibilidade de vestir a camisa do Sport ganha força, enquanto o clube pernambucano busca um centroavante experiente para a sequência da Série B.

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