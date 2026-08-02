Livre no mercado, Tiquinho Soares entra na mira do Sport após rescindir com o Santos
O atacante Tiquinho Soares pode estar próximo de um novo destino no futebol brasileiro. Livre no mercado após rescindir contrato com o Santos, o paraibano de 35 anos passou a ser uma das alternativas do Sport para reforçar o setor ofensivo na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha abriu conversas com o centroavante, que surge como o “plano B” da diretoria rubro-negra.
A movimentação acontece após um impasse nas negociações entre o Sport e o atacante Chico da Costa, do Cruzeiro. Diante da recusa do jogador em defender a equipe pernambucana, o clube voltou as atenções para Tiquinho Soares, que está sem clube e pode assinar com qualquer equipe.
O atacante ficou oficialmente livre no mercado após rescindir seu contrato com o Santos. Contratado pelo Peixe em janeiro de 2025, depois de se destacar pelo Botafogo, Tiquinho tinha vínculo válido até o fim de 2027. No entanto, fora dos planos da diretoria e da comissão técnica, o contrato foi encerrado de forma antecipada.
Pela equipe santista, o paraibano disputou 40 partidas oficiais, marcou sete gols e deu quatro assistências. Os números ficaram abaixo das expectativas, e ele acabou perdendo espaço no elenco.
Na atual temporada, Tiquinho foi emprestado ao Mirassol na tentativa de recuperar o bom desempenho, mas também teve dificuldades para se firmar. Em 10 partidas pela equipe paulista, marcou apenas um gol e encerrou a passagem sem convencer a comissão técnica.
Desde que ficou livre no mercado, o nome do atacante passou a ser especulado em clubes do Nordeste. O Fortaleza foi um dos primeiros times apontados como possível destino do jogador. Agora, a possibilidade de vestir a camisa do Sport ganha força, enquanto o clube pernambucano busca um centroavante experiente para a sequência da Série B.
Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba