Organizada do Santa Cruz entra com liminar após veto do MP para jogo contra o Botafogo-PB

A polêmica envolvendo a partida entre Botafogo-PB e Santa Cruz, marcada para o dia 8 de agosto, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela Série C do Campeonato Brasileiro, ganhou mais um capítulo. Após a determinação do Ministério Público da Paraíba que a partida seja disputada sem a presença das torcidas organizadas Jovem e Fúria, do Belo, e Explosão Inferno Coral, do Santa, o departamento júridico da uniformizada do time pernambucano entrou com um pedido de liminar para anular a decisão.

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Torcida do Santa Cruz em partida contra o Barra-SC. (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

Em entrevista ao CBN Esporte Clube dessa quarta-feira (29), os advogados Lozymayer Renato e Guilherme Monteiro confirmaram que entraram com um pedido de liminar na 2ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa para tentar reverter a decisão do Ministério Público da Paraíba, que proibiu a presença da torcida Explosão Inferno Coral na partida.

“Já que entramos com um mandado de segurança coletivo em favor da Explosão Inferno Coral e de todos os seus integrantes, levando em consideração que o despacho do Ministério Público não é só proibindo o CNPJ, mas todas as pessoas que estariam ligadas à Explosão Inferno Coral, sem saber se são primários, se tem processo ou se não tem, se a pessoa é de bem ou se não é”, explicou Guilherme Monteiro.

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A decisão do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público da Paraíba (Nudetor/MPPB) foi motivada pelo histórico de confusões envolvendo as torcidas organizadas das duas equipes. Além da proibição das presenças das uniformizadas, foi montado um esquema de segurança especial para a partida.

Botafogo x Santa Cruz, pela Série C 2020. (Foto: Rafael Melo / Santa Cruz)

Os torcedores do Santa Cruz serão escoltados de Recife até o Estádio Almeidão. Além disso, balizadores serão montados do lado de fora da praça esportiva e tapumes serão instalados na divisão entre as duas torcidas. O contingente das forças de segurança deve contar com mais de 500 policiais. O Botafogo-PB também deve dobrar o número de seguranças privados.

Botafogo-PB e Santa Cruz medem forças no dia 8 de agosto, às 17h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, em partida válida pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro.

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