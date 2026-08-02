Minha Paraíba tem programa especial de um ano neste sábado

Ao longo de um ano, o Minha Paraíba levou o telespectador a conhecer destinos turísticos, experiências gastronômicas, manifestações culturais, curiosidades e personagens espalhados pelas quatro regiões do estado.

Letícia Dias

Os resultados conquistados nessa trajetória refletem a conexão construída com o público. Líder de audiência em todo o estado, o Minha Paraíba chega ao primeiro aniversário com quase 50 episódios exibidos, 22 cidades visitadas e mais de 30 horas de conteúdo dedicadas a valorizar o sotaque, a cultura, as paisagens e as histórias dos paraibanos.

Todos os sábados, mais de 350 mil pessoas acompanham essa viagem pela Paraíba, consolidando o programa como uma vitrine das riquezas naturais, culturais e humanas do estado. O sucesso também se reflete no mercado, com mais de 30 ações comerciais realizadas e a parceria de mais de 10 marcas que acreditaram na proposta do programa.

Para celebrar essa data, a Rede Paraíba preparou uma comemoração que reuniu jornalistas da TV Cabo Branco e convidados, em um cenário que traduz a essência do litoral paraibano, na praia do Bessa, em João Pessoa. E se tem festa, tem música! A atração musical ficou por conta do cantor Matheus Lira, responsável pela trilha sonora da celebração.

Letícia Dias

Entre as histórias que serão contadas nesta edição, está a de um casal mineiro que escolheu João Pessoa para recomeçar a vida e encontrou na capital paraibana novas oportunidades. O programa também apresenta personagens que dedicam suas vidas a preservar a memória da cidade e mantêm viva a história de João Pessoa, em comemoração aos seus 441 anos.

Apresentado por Beatriz Freire, o programa especial de um ano do Minha Paraíba, vai ao ar neste sábado (01), logo após o Jornal Hoje na TV Cabo Branco e TV Paraíba.

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