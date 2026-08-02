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confira esquema de trânsito e transporte para evento em João Pessoa

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Parque Solon de Luce. Reprodução/TV Cabo Branco

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) divulgou, nesta quinta-feira (30), o esquema especial de trânsito e transporte para a Festa das Neves. O evento acontece entre os dias 30 de julho e 5 de agosto, no Parque Sólon de Lucena, em João Pessoa.

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O esquema começa nesta quinta-feira (30), com o show do padre Nilson Nunes. Ao longo da programação, a Semob-JP vai mobilizar 100 agentes para atuar na organização do trânsito.

As interdições vão ocorrer, diariamente, a partir das 18h, nas vias próximas às avenidas Diogo Velho, Pedro II, Camilo de Holanda e no entorno da Lagoa. Os bloqueios começam uma hora antes do início da programação, previsto para as 19h.

Esquema de Trânsito da Festa das Neves no Parque Solon de Lucena. Semob-JP

Transporte público

Entre os dias 30 de julho e 4 de agosto, haverá um reforço nas linhas de ônibus. Além disso, após o término dos shows, será disponibilizada uma frota extra que deve circular junto aos veículos que já operam até às 23h.

Aniversário de João Pessoa

No dia 5 de agosto, data que marca o aniversário de João Pessoa, o trânsito também terá algumas alterações para os shows do cantor Fábio Jr. e da banda Roupa Nova, no Busto de Tamandaré, em Cabo Branco.

Segundo a Semob-JP, a partir das 5h do dia 5 de agosto, será proibido estacionar nas ruas José Augusto Trindade, Antônio Lira e Índio Arabutan. A partir das 17h, essas vias serão interditadas para veículos, com exceção dos serviços de emergência e do apoio ao evento.

O transporte público também terá o cronograma alterado durante o feriado. Os veículos continuarão circulando, mas com o esquema previsto para os domingos. Serão 52 linhas em circulação ao longo do dia.

Apesar da redução, algumas linhas serão reforçadas, passando a funcionar até o encerramento do evento.

O esquema também prevê pontos específicos para embarque e desembarque de vans, ônibus de caravanas, táxis e veículos por aplicativo. Confira os locais abaixo.

Esquema de trânsito do aniversário de João Pessoa no Busto de Tamandaré, em Cabo Branco.. Semob-JP

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