Instituto Cândida Vargas realiza programação especial com ações de incentivo ao aleitamento materno

O Instituto Cândida Vargas (ICV), por meio do Banco de Leite Humano Dra. Zilda Arns, preparou uma programação especial para o Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Ao longo do mês, serão promovidas ações voltadas à informação, acolhimento, qualificação da assistência e fortalecimento da rede de apoio às mães e aos bebês. As atividades têm início na próxima segunda-feira (3).

Com o tema ‘Banco de Leite Humano: Conheça, Acolha, Fortaleça e Reconheça. Sua rede de apoio em cada etapa da amamentação’, a programação busca aproximar a população dos serviços oferecidos pelo Banco de Leite e reforçar a importância do apoio à amamentação em todos os espaços.

Polyanna Alves Queiroga Cartaxo, coordenadora do Banco de Leite Humano Dra. Zilda Arns, destaca que a campanha foi planejada para envolver tanto os profissionais de saúde quanto a sociedade. “Preparamos uma programação que contempla diferentes públicos e reforça que a amamentação é uma responsabilidade compartilhada. Queremos levar informação à comunidade, acolher as famílias, fortalecer os profissionais que atuam na assistência e reconhecer todas as pessoas que fazem parte dessa rede de apoio. Quando a mulher recebe orientação, incentivo e cuidado, ela se sente mais segura para amamentar e isso reflete diretamente na saúde e no desenvolvimento do bebê”, afirmou.

Programação – A primeira semana, de 3 a 9 de agosto, será dedicada à aproximação do Banco de Leite com a comunidade. Durante esse período, será instalado um stand no Mangabeira Shopping para divulgação dos serviços oferecidos pelo Banco de Leite Humano. A equipe realizará orientações sobre amamentação, atendimento às gestantes e puérperas, esclarecimento de dúvidas e incentivo à doação de leite humano.

A segunda semana, de 10 a 14 de agosto, será marcada pela realização da Semana Portas Abertas no Banco de Leite Humano, oferecendo acolhimento e assistência especializada às famílias. As atividades incluem atendimento no ambulatório de amamentação, manejo clínico da lactação, sessões de laserterapia e atendimento multiprofissional para apoiar mães que enfrentam dificuldades durante a amamentação.

Voltada aos profissionais de saúde, a terceira semana terá foco na qualificação da assistência e acontece de 17 a 21 de agosto. A programação contará com capacitações nos setores da maternidade, palestras, atividades sobre manejo clínico da amamentação e a realização do I Encontro da Rede de Apoio ao Aleitamento Materno, que acontecerá no dia 19 reunindo especialistas, gestores, residentes, estudantes e profissionais para discutir estratégias de fortalecimento da rede de cuidado.

Encerrando a programação, a última semana, de 24 a 28, será dedicada ao reconhecimento daqueles que contribuem diariamente para o fortalecimento do aleitamento materno. Estão previstas homenagens às mães doadoras, entrega de moções de aplauso, divulgação de depoimentos de famílias atendidas e reconhecimento dos profissionais e instituições que integram a Rede de Apoio ao Aleitamento Materno.

O Banco de Leite Humano Dra. Zilda Arns reforça que todas as ações são gratuitas e têm como objetivo ampliar o acesso à informação, incentivar a doação de leite humano e fortalecer a cultura do aleitamento materno como um dos principais pilares para a saúde da mãe e do bebê.

A programação integra as ações do Agosto Dourado, campanha nacional de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, reforçando o compromisso do Instituto Cândida Vargas com uma assistência cada vez mais humanizada e de excelência.