Janaína Andrade toma posse e se torna a primeira mulher a chefiar o MPF na Paraíba

Procuradora da República Janaína Andrade. Foto: reprodução/TV Paraíba. Procuradora da República Janaína Andrade

A procuradora da República Janaína Andrade de Sousa tomou posse nesta quinta-feira (30) como procuradora-chefe do Ministério Público Federal (MPF) na Paraíba. Ela entra para a história como a primeira mulher a assumir o comando da instituição no estado, iniciando o mandato para o biênio 2026-2028. O procurador Yordan Moreira Delgado assumiu como procurador-chefe substituto.

Janaína passa a liderar a unidade responsável pela atuação do MPF em temas como combate à corrupção, defesa do patrimônio público, direitos humanos, meio ambiente e fiscalização da aplicação de recursos federais.

Os procuradores-chefes exercem a gestão administrativa das Procuradorias da República nos estados, coordenando a estrutura da instituição e representando administrativamente o MPF.

Os nomes são escolhidos pelos membros da própria unidade e formalmente designados pelo procurador-geral da República, conforme estabelece a Lei Complementar nº 75/1993.

Antes de assumir a chefia, Janaína Andrade atuou como Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba, com destaque para a defesa dos direitos humanos, da cidadania e de grupos em situação de vulnerabilidade.

Ao longo da carreira, também participou de iniciativas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, à promoção da igualdade de gênero e ao fortalecimento das políticas públicas.