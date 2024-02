onde acompanhar, horário e informações pela Copa do Nordeste 2024

Na sequência da Copa do Nordeste 2024, Sport x Treze abrirá a 2ª rodada da competição regional. A partida acontecerá na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, a partir das 19h da próxima sexta-feira (9). Este será o primeiro compromisso do Treze jogando fora de casa no Nordestão.

Os mandantes vêm de uma derrota no clássico regional contra o Bahia. Jogando na Fonte Nova, o Sport chegou a manter o placar empatado na reta final da partida. Entretanto, levou um banho de água fria com um gol da equipe baiana aos 51 minutos do segundo tempo.

Já o Treze estreou com vitória na Copa do Nordeste. Jogando no Amigão, o Galo da Borborema venceu o River-PI por 1 a 0. O gol trezeano foi anotado por Edmundo, já aos 40 minutos da etapa complementar. Com a vitória, o Alvinegro manteve 100% de aproveitamento em jogos contra a equipe piauiense.

Dia, hora e local de Sport x Treze

Dia: 09/01

Hora: 19h

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Transmissão de Sport x Treze

Onde assistir: Nosso Futebol (pay-per-view)

Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Sport x Treze ficarão por conta da CBN. A narração será de Raelson Galdino , com os comentários de Pedro Pereira , e as reportagens de Marcos Siqueira .

, com os comentários de , e as reportagens de . Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações

Sport : Caíque França; Lucas Ramón, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fábio Matheus e Pedro Vilhena; Fabrício Domínguez, Gustavo Coutinho e Romarinho. Téc.: Mariano Soso.

: Caíque França; Lucas Ramón, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fábio Matheus e Pedro Vilhena; Fabrício Domínguez, Gustavo Coutinho e Romarinho. Mariano Soso. Treze: Igor Rayan, Guilherme Lucena, Luís Fernando, Rafael Castro e Higor; Juninho (Roberto), Edmundo e Léo Cereja; Will Viana, Xandy e Vitão. Téc.: William De Mattia.

Arbitragem

Árbitro principal: a definir

a definir Assistente 1: a definir

a definir Assistente 2: a definir

a definir Quarto árbitro: a definir

Dia a dia do Treze

O elenco trezeano se reapresentou na manhã desta segunda-feira e realizou o primeiro treino visando o jogo contra o Sport.