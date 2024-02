Cícero Lucena entrega 56 novas ruas e Prefeitura chega à marca de 389 vias pavimentadas na atual gestão

Em um só dia, o prefeito Cícero Lucena entregou 56 novas ruas, com calçadas padronizadas, drenagem e acessibilidade, dentro do maior programa de pavimentação da história da Capital, que agora chega à marca de 389 vias entregues à população, desde 2021. Nesta segunda-feira (5), durante agenda em vários bairros, o prefeito assegurou que a gestão municipal vai continuar avançando para superar a meta de mais de mil ruas até o final do ano.

“É muito importante a gente estar vendo essa cidade, que está crescendo, se desenvolvendo, com uma gestão que se preocupa com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Estamos tendo um belíssimo momento de festa, mas, também, com muito trabalho. Deus vai nos permitir chegar não só com ordem de serviço, mas que passe de 1.200 ruas entregues, porque é o nosso compromisso”, afirmou o prefeito.

De acordo com o secretário de Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão, outras 1.100 ruas já estão contratadas, sendo que cerca de 700 estão com obras em andamento e 400 em licitação. “Nós esperamos entregar, até dezembro, 1.500 ruas, com infraestrutura completa de calçadas padronizadas, acessibilidade para o idoso, cadeirante e deficiente visual, além de drenagem para a população não sofrer durante o período chuvoso”, projetou.

As 56 ruas entregues, nesta segunda-feira, beneficiam 19 bairros da cidade. No Jardim Veneza, a dona de casa Elisandra Vieira da Silva agradeceu a pavimentação na Rua Elias Gonçalves Bezerra, que está oferecendo melhores condições de deslocamento para a sua mãe, cadeirante. Ela ainda explicou que os moradores esperaram pelo calçamento há muitos anos.

“Além da minha mãe, outros cadeirantes na rua também precisavam desse benefício. A dificuldade para eles andarem era muito grande, porque a rua tinha um desnível muito ruim. Estamos muito felizes, porque a Prefeitura chegou aqui. Nem lembro quantos anos a gente esperava pela pavimentação, um benefício que vai nos dar mais condições de passar o inverno, que daqui a pouco está chegando. Aqui, ainda tinha esse problema, de lama quando chove”, desabafou.

Asfalto – Enquanto o programa de pavimentação em paralelepípedo garante uma infraestrutura completa para ruas e beneficia milhares de moradora em todos os bairros da Capital, em outra frente, o programa Asfalto Novo, que já teve obras executadas em 140 ruas, representando 70 quilômetros de vias com a malha asfáltica de qualidade, melhora a mobilidade urbana e fluidez do trânsito.

Minha Rua Calçada – Além de avançar para diminuir o déficit de ruas sem pavimentação na Capital, a Prefeitura de João Pessoa permite que a população tenha acesso às informações do programa, no tocante as ruas que estão na lista para serem calçadas, em relação ao status – licitação, ordem de serviço, contato e investimento.

Confira a relação dos bairros com ruas entregues nesta segunda-feira: Água Fria, Alto do Céu, Alto do Mateus, Bairro das Indústrias, Bancários, Bessa, Castelo Branco, Colibris, Costa do Sol, Costa e Silva, Cristo, Cuiá, Ernesto Geisel, Gramame, Jardim Veneza, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II, Treze de Maio e Valentina Figueiredo.