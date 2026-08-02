Maratona Internacional de João Pessoa disponibiliza mapas oficiais das provas e orienta atletas sobre trajetos

A contagem regressiva para a 6ª Maratona Internacional de João Pessoa também é o momento ideal para os corredores conhecerem cada detalhe dos percursos. A organização da prova divulgou oficialmente os trajetos das quatro distâncias – 5 km, 10 km, 21 km e 42 km – que serão disputadas nos dias 1º e 2 de agosto, com largada e chegada no Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima, no Polo Turístico Cabo Branco.

Os mapas completos já estão disponíveis no site oficial da competição, onde os participantes podem acessar a plataforma com os percursos, estudar cada trajeto, planejar o ritmo de prova e conhecer os principais pontos de retorno de cada distância. Dessa forma, os atletas chegam mais preparados para enfrentar os desafios da maior corrida de rua do Nordeste.

Segundo o secretário executivo de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa e coordenador geral da prova, Juliano Sucupira, a divulgação antecipada dos percursos é uma ferramenta importante para que os corredores cheguem mais preparados ao dia da competição.

“Divulgar o percurso com antecedência é fundamental para que o atleta possa se preparar de forma mais estratégica e aproveitar melhor a experiência da prova. Conhecer o trajeto permite analisar o perfil do percurso, identificar trechos mais exigentes, como subidas e descidas, avaliar a altimetria, o ganho de elevação e o grau de dificuldade de cada distância. Além disso, essas informações ajudam o corredor a definir o ritmo que pretende imprimir durante a prova, planejar a estratégia de alimentação e hidratação e organizar toda a logística para o dia da corrida. Assim, ele chega mais preparado e reduz as chances de ser surpreendido ao longo do percurso”, explicou.

Confira os detalhes dos percursos

5 quilômetros: A prova de 5 km será disputada no domingo (2), com largada às 6h, e tem tempo limite de duas horas para conclusão. O percurso parte do Centro de Convenções, segue pela PB-008 em direção ao litoral e tem retorno na entrada da Comunidade Aratu, em Mangabeira, voltando ao ponto de largada.

Mapa do percurso: MARATONA JP 5K

10 quilômetros: A prova de 10 km acontece no sábado (1º), às 16h, também com tempo máximo de duas horas. Os atletas largam do Centro de Convenções, seguem pela PB-008 e realizam o retorno após a entrada do bairro da Penha, completando o trajeto no mesmo local da largada.

Mapa do percurso: MARATONA JP 10K

21 quilômetros (Meia Maratona): Também realizada no sábado (1º), às 16h, a meia maratona terá tempo limite de três horas. O percurso segue pela Orla de João Pessoa até o retorno localizado na Avenida Cabo Branco, nas proximidades do Restaurante Maral, retornando ao Centro de Convenções.

Mapa do percurso: MARATONA JP 21K

42 quilômetros (Maratona): Principal desafio da competição, a maratona será disputada no domingo (2), com largada às 4h30 e tempo máximo de seis horas. O percurso contempla grande parte da Orla urbana de João Pessoa, com retorno nas proximidades da Avenida Mar Vermelho, em Intermares, antes da volta ao Centro de Convenções.

Mapa do percurso: MARATONA JP 42K

Tecnologia – Além dos mapas, a organização vai disponibilizar, pela primeira vez, um sistema de rastreamento em tempo real, permitindo que familiares, amigos e o público acompanhem o desempenho dos atletas durante toda a prova. O recurso estará disponível no portal oficial da competição, que também reúne regulamento, programação, orientações aos participantes e demais informações do evento.

A 6ª Maratona Internacional de João Pessoa será realizada nos dias 1º e 2 de agosto e é promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). A competição é a única corrida do Nordeste com Selo Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e reconhecimento da World Athletics, além de integrar o Circuito Brasil Gigante, consolidando-se entre as principais provas de rua do País.