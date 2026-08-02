Por MRNews



Itaú libera visualização do limite do cartão The One, mas clientes relatam frustração com valores mantidos

Os clientes do Itaú The One, considerado um dos cartões mais exclusivos do banco, começaram a notar uma novidade no aplicativo: a visualização do limite de crédito. A funcionalidade era aguardada há bastante tempo pelos usuários, mas, para muitos, a atualização acabou trazendo uma surpresa pouco animadora.

Relatos compartilhados em comunidades especializadas em cartões de crédito e milhas indicam que boa parte dos clientes encontrou exatamente o mesmo limite concedido quando recebeu o upgrade para o The One, sem qualquer aumento aparente.

Limite permanece igual ao concedido no upgrade

Segundo os primeiros relatos, o Itaú passou a exibir um limite fixo para diversos clientes. No entanto, o valor apresentado tem chamado a atenção por coincidir com o limite originalmente concedido na migração para o cartão.

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Um dos exemplos mais comentados é o de clientes que receberam o The One com limite de R$ 60 mil e agora visualizam exatamente o mesmo valor disponível no aplicativo.

Casos semelhantes também foram registrados com outros limites, reforçando a percepção de que, ao menos inicialmente, não houve uma atualização automática do crédito.

Expectativa era de revisão dos limites

A novidade gerou expectativa entre os portadores do cartão, principalmente porque muitos utilizam o The One há bastante tempo e concentram elevados gastos mensais.

Por isso, parte dos clientes acreditava que o banco aproveitaria a implementação da nova funcionalidade para revisar os limites concedidos anteriormente, especialmente para aqueles que mantêm um bom relacionamento com a instituição.

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No entanto, os relatos iniciais sugerem que essa revisão não ocorreu para uma parcela significativa dos usuários.

Cartão sempre teve política de crédito diferenciada

Desde o lançamento, o Itaú The One ficou conhecido por oferecer uma política de crédito mais flexível do que a encontrada em cartões tradicionais.

Na prática, diversos clientes relataram ao longo dos últimos anos que conseguiam aprovar compras acima do limite inicialmente informado, desde que houvesse análise favorável do banco.

Com a exibição de um limite fixo no aplicativo, surgiram dúvidas entre os usuários sobre como essa política funcionará daqui para frente e se continuará existindo a possibilidade de aprovações acima do valor apresentado.

Valor exibido pode não representar o limite real de utilização

Especialistas do setor financeiro lembram que cartões voltados ao público de alta renda costumam utilizar modelos de análise dinâmica de crédito.

Isso significa que o limite mostrado no aplicativo pode representar apenas o valor formal cadastrado, sem impedir que determinadas compras sejam aprovadas após avaliação automática do perfil financeiro do cliente.

Ainda assim, a ausência de reajustes visíveis acabou decepcionando parte dos portadores do cartão.

Clientes aguardam posicionamento do Itaú

Até o momento, o Itaú não anunciou oficialmente alterações na política de limites do The One nem informou se haverá novas revisões para clientes antigos.

Enquanto isso, muitos usuários seguem acompanhando a movimentação do banco na expectativa de que futuros ajustes contemplem clientes que mantêm elevados investimentos, bom histórico de pagamentos e alto volume de gastos.

A liberação da visualização do limite era uma funcionalidade bastante aguardada pelos clientes do The One. No entanto, para muitos deles, a novidade veio acompanhada de uma sensação de frustração ao perceber que o valor disponível permaneceu exatamente o mesmo de quando receberam o upgrade para o cartão.