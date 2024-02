Celest inicia aulas de Inglês, Francês, Espanhol, Alemão e Libras para alunos da rede municipal e público em geral

Teve início na tarde desta segunda-feira (19) as aulas do período 2024.1 do Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest-JP), escola de idiomas mantida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sedec). São mais de 720 alunos matriculados a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II na Rede Municipal de Ensino e público em geral.

“Estávamos todos ansiosos pelo início das aulas. Nossos professores estão preparados, salas de aulas prontas, equipe de servidores, material didático. Será mais um ano de bastante aprendizado para tanto para nosso aluno quanto para nós”, disse a diretora do Celest, Jéssica Holanda.

Os cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Língua Brasileira de Sinais (Libras), todos em nível inicial, terão duração de três com anos aulas são semanais, presenciais, concentradas em um dia da semana, com variação de até 2 horas e 30 minutos, dependendo do modo da aula. Matheus Victor é aluno do 8° ano da Escola Municipal Ativa Integral Leonel Brizola e está no 4° período do curso de Inglês no Celest. Ele falou do avanço que o Centro Escolar tem proporcionado para ele.

“Os professores daqui explicam bastante e bem direitinho os conteúdos. Sempre que começa um novo período fazem tipo uma revisão conosco. E o que eu aprendo aqui tem me ajudado bastante na escola”, disse o aluno.

Todo o material didático é distribuído gratuitamente para cada aluno e no final de cada semestre é necessário fazer a devolução. São livros que são usados nas grandes escolas de língua estrangeira mundialmente que servem o ‘Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR).

“Como quero fazer intercâmbio, o Celest abriu essas portas para mim. Entrei neste curso de Inglês justamente para ficar mais fluente. Talvez fora daqui eu não estivesse tendo essa evolução. Aqui temos aulas, palestras e atividades lúdicas”, falou Bianca Fernanda que está no segundo semestre.

No turno da noite terão início as aulas para o público em geral que é formado por professores da rede municipal, servidores municipais e maiores de 18 anos que tenham concluído ou estejam cursando ao menos o 6º ano do Ensino Fundamental II.

Serviço – O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras fica localizado na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 1840, bairro Expedicionários. Mais informações através do telefone: (83) 99604-4389 ou pelo e-mail: [email protected].