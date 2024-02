onde assistir, horário e outras informações

A 7ª rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2024 terá três jogos no próximo fim de semana, e um deles é Serra Branca x Botafogo-PB. O Carcará do Cariri receberá o Belo às 16h30 do sábado (2), no Estádio Amigão, em Campina Grande, em duelo direto pela liderança. Os alvinegros defenderão a primeira colocação, enquanto os alviazulinos buscarão assumir novamente a primeira posição.

Esse será apenas o segundo encontro entre as equipes na história. O primeiro aconteceu no Campeonato Paraibano de 2023 e acabou empatado em 1 a 1.

O Serra Branca vem de um empate contra o Nacional de Patos, em 1 a 1, em partida disputada também no Amigão. O empate contra o Canário mantinha o Carcará na liderança de forma provisória, mas o Botafogo-PB retomou a ponta no complemento da rodada anterior. Com três vitórias, dois empates e uma derrota em seis jogos, o Carcará soma 11 pontos e está na segunca colocação geral.

Já o Botafogo-PB vem de vitória sobre o Pombal, por 3 a 2, no José Cavalcanti, resultado que recolocou o time na ponta da tabela. O Belo lidera com 13 pontos, conquistados a partir de quatro vitórias e um empate. O time ainda está invicto e tem um jogo a menos que vários de seus adversário, incluindo Serra Branca e Nacional de Patos, que estão na sua cola. O Alvinegro da Estrela Vermelha também é o dono do melhor ataque (12 gols marcados), da melhor defesa (quatro gols sofridos) e do melhor aproveitamento da competição (86%).

Dia, hora e local de Serra Branca x Botafogo-PB

Dia: 2/3

2/3 Hora: 16h30

16h30 Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Serra Branca x Botafogo-PB

Onde assistir : as TVs Cabo Branco e Paraíba transmitirão a partida com imaggens;

: as TVs Cabo Branco e Paraíba transmitirão a partida com imaggens; Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Serra Branca x Botafogo-PB ficarão por conta da CBN ;

pelas ondas do rádio, as emoções de Serra Branca x Botafogo-PB ficarão por conta da Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações

Rafael Mariano; Jadson, Gabriel Yanno, Geovani e Filipe Ramon; Lucas Gonçalves, Memo e Anderson Paraíba; Leilson, Marcelo Toscano e Uelber. Téc.: Ranielle Ribeiro.

Dalton; Lenon, Douglas, Bruno Cardoso e Furlan; Rodrigo, Bruno Leite, Juan Xavier e Thallyson; Kiko e Pipico. Téc.: Cristian de Souza.

Arbitragem

Árbitro principal: ainda não definido.

ainda não definido. Assistente 1: ainda não definido.

ainda não definido. Assistente 2: ainda não definido.

ainda não definido. Quarto árbitro: ainda não definido.

Dia a dia do Botafogo-PB

Um dia após a vitória de virada sobre o Pombal, o elenco alvinegro ganhou um dia todo de descanso.

Treino técnico tático pela manhã na Maravilha do Contorno.

