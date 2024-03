Marina Silva promove encontro suprapartidário para união democrática progressista na Paraíba

A presidente nacional da Rede Sustentabilidade, Marina Silva, atual ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, participou neste sábado (9) de intensa agenda de articulação política na Paraíba, com vistas às eleições municipais deste ano. O partido está federado com o PSOL, mas tem buscado unidade através de uma frente democrática progressista para enfrentar o bolsonarismo.

Em Campina Grande, o encontro suprapartidário contou com a presença de lideranças políticas de oito partidos dessa frente ‘das esquerdas’. Além da Rede, compõe o grupo o PSOL, PT, PDT, PSB, SOLIDARIEDADE, PCdoB e MDB.

Em seu discurso, Marina Silva disse que a Rede vai tentar apresentar o maior número de candidaturas para prefeituras e câmaras municipais possíveis, mas não firmou posição em questões pontuais como em João Pessoa e Campina Grande, onde o Psol tem pré-candidaturas próprias já lançadas, por exemplo.

Segundo a presidente, pode ser possível apoiar o nome do PSOL ou outro que for apresentado como viável dentro da frente progressista.

Possibilidades em João Pessoa e Campina Grande

Na capital, além de Celso Batista do Psol, o PT já fechou que terá candidatura própria e o PDT, PSB, SD e PCdoB estão no projeto de reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP).

O presidente estadual da Rede, deputado licenciado Chió afirmou que o partido estuda lançar prefeitos em cidades menores. No caso de João Pessoa e Campina Grande, o objetivo será o de conquistar cadeiras no legislativo.

Um dos nomes antecipados no evento é do deputado Francisco (Rede), que tem substituído Chió na Assembleia Legislativa. Ele foi apresentado no encontro como pré-candidato a vereador em João Pessoa.

Em Campina Grande, o leque de possibilidades para a Rede é ainda maior porque os partidos da frente contam com vários pré-candidatos postos: André Ribeiro (PDT), Inácio Falcão (PCdoB), Jhonny Bezerra (PSB) e Márcio Caniello (PT).

O parêntese na Rainha da Borborema é o MDB e o Solidariedade que não faz parte do fórum na cidade apoia a reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (União).

Agenda em Remígio

Além de Campina Grande, Marina também por Remígio, onde prestigia o aniversário de Gleds Batista (Rede), esposa de Chió e pré-candidata a prefeita de Remígio. O evento marca o anúncio formal da pré-campanha dela no município.

Reinvindicações

Além de discussões partidárias, Marina não escapou, durante a agenda, de demandas como ministra de estado. Foi abordada por um grupo de sindicalistas representantes dos servidores do Ibama e ICMBIO, que entregaram carta de reinvindicações à ministra.

Em resposta, Marina Silva disse que tem tido agendas constantes sobre a situação deficitária de pessoal, de condições de trabalho e, também, dos salários pagos aos servidores das duas entidades, e que tem buscado uma solução junto ao governo Lula. A ministra também lembrou que há concursos previstos para breve nos dois órgãos, que foram incluídos no ‘Enem dos Concursos’.

Marina silva também recebeu reinvindicações sobre impactos ambientais de instalação de parques eólicos na Paraíba.