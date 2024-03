Semam realiza plantação de coqueiros adultos na praia do Cabo Branco e leva mais conforto térmico para a região

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), realizou, neste sábado (09), a plantação de cinco coqueiros adultos com mais de sete metros de comprimento, no mirante da praia do Cabo Branco. A ação, que faz parte do Programa ‘Viva o Verde’ e de reordenamento da orla, leva mais conforto térmico para a região. Na próxima segunda-feira (11), às 8h, serão plantados mais oito coqueiros adultos.

“Seguimos no propósito de fazer João Pessoa uma cidade cada vez mais verde e compromissada com o meio ambiente. Neste sábado, no mirante do Cabo Branco, nossa equipe de paisagismo está recebendo espécies de árvores para embelezar um dos nossos principais cartões postais. Depois de fazer a obra de proteção, estamos prestes a entregar a calçadinha de Cabo Branco, com muito verde, num espaço aprazível para a população e turistas contemplarem nossa orla”, destacou o prefeito Cícero Lucena.

“Estamos trazendo uma técnica de transplantes de coqueiros adultos já frutificando. Nessa parte da praia, no final da orla marítima do Cabo Branco, teve um ordenamento, questões de acessibilidade, questão de proteção da calçadinha, foi feito todo um processo de engenharia com tecnologias avançadas, enfim. Mas aí vem a questão paisagística, onde a Semam desenvolveu essa técnica de transplantes, para fazer chegar uma árvore já adulta adaptada a esse sistema de praia”, explicou o engenheiro agrônomo Anderson Fontes, responsável pelas ações desenvolvidas na Diretoria de Controle Ambiental da Semam.

O trabalho foi pensado na sustentabilidade, no uso correto de plantas já em desenvolvimento para as condições do ambiente, no conforto térmico para a população e no progresso da ecologia na orla marítima de João Pessoa.

Meta – O ‘Programa Viva o Verde’ já plantou 1.612 coqueiros ao longo dos três anos nas praias entre Gramame e Bessa. A meta da Prefeitura de João Pessoa é plantar 2 mil coqueiros em toda a orla marítima até o final do ano.