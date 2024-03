Processo seletivo da prefeitura de São José da Lagoa Tapada tem edital publicado

O edital do processo seletivo da prefeitura de São José da Lagoa Tapada foi divulgado na terça-feira (12), com 64 vagas para cargos de nível médio e superior. A seleção é temporária com duração de 6 meses, com possibilidade prorrogação.

Vagas: 64

Salário: R$1.412,00

Inscrições: 18 a 22 de março de 2024, na Secretaria Municipal de Educação de São José da Lagoa Tapada, Rua Padre Izidro, nº 7, Centro, São José da Lagoa Tapada – PB.

Resultado final: 25 de abril de 2024, no Portal da Transparência do município de São José da Lagoa Tapada

Edital do processo seletivo da prefeitura de São José da Lagoa Tapada.

Cuidador Especial – 14 vagas para ampla concorrência e 1 para PCD

Professor de Atendimento Educacional Especializado – 4 vagas para ampla concorrência e 1 para PCD

Monitor Escolar – 28 vagas para ampla concorrência

Alfabetizador de Jovens e Adultos – 3 vagas para ampla concorrência e 1 para PCD

Monitor do Transporte Escolar – 12 vagas para ampla concorrência

As inscrições deverão ser realizadas no período de 18 a 22 de março de 2024, das 08:00h às 11:00h e das 14:00h às 16:00h na Secretaria Municipal de Educação de São José da Lagoa Tapada, Rua Padre Izidro, nº 7, Centro, São José da Lagoa Tapada – PB.

A taxa de inscrição será no valor de R$40,00 (quarenta reais) para os cargos de nível médio e de R$50,00 (cinquenta reais) para os cargos de nível superior.

O processo seletivo será constituído pelas seguintes etapas avaliativas: