Controlador Geral do Município de João Pessoa participa da 49ª Reunião Técnica do Conaci

O controlador geral do Município, Diego Fabrício Albuquerque, está representando a Prefeitura de João Pessoa na 49ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), que acontece nesta quinta-feira (14) e sexta-feira (15), em Vila Velha, no Espírito Santo (ES). O encontro tem como objetivo ampliar o diálogo sobre Controle Interno, Integridade e Gestão de Risco.

A palestra de abertura do evento foi comandada pela jornalista, Giuliana Morrone, que abordou o tema “Sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa e seus Desafios no Mundo Digital”. Na sequência aconteceu a palestra sobre “Auditoria Interna e Integridade: conexões e aspectos práticos”.

No período da tarde, os temas debatidos foram “Controle Preventivo e sua aplicação nos municípios” e “Licitações Públicas: inovações nas contratações”. Além da apresentação da Controladoria Geral da União e da Agência de Regulação de Serviços Públicos do ES. O evento reúne os mais de 60 membros do Conselho.

O controlador geral de João Pessoa, Diego Fabrício, destacou a importância de trazer a pauta sobre sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa para o centro das discussões do Conaci. “É impossível hoje imaginar a corporação, ou até mesmo o serviço público, como algo fechado. É necessário pensar também em como tratar pessoas, meio ambiente e a comunidade em geral. E na prefeitura de João Pessoa temos esse cuidado muito enraizado em nossas decisões no dia a dia. Estamos desenvolvendo não só a cidade, mas o bem estar do povo que nela vive”, declarou.

Sobre o encontro, Fabrício ressaltou que levará boas referências para o município de João Pessoa. “Sempre destaco que os encontros do Conaci proporcionam intercâmbios significativos de aprendizagem. Mostrar como fazemos nosso controle interno e aprender com os colegiados é uma oportunidade ímpar. Esses frutos são colhidos pela população, quando trabalhamos em prol de uma gestão que zela pelos recursos dos seus contribuintes”, concluiu.

O Conaci é responsável por criar e promover sistemas de controle para a construção de gestões públicas mais eficientes e assertivas. Além de discutir, conhecer e trocar experiências, o Conaci consolida-se com o propósito principal de promover a necessária integração entre todos os órgãos responsáveis pelo controle dos gastos públicos atuantes no Brasil, beneficiando a sociedade, o Estado e o País.