Sousa enfrenta o Cruzeiro e Treze duela contra o ABC

Sousa e Treze, os dois representantes paraibanos na Copa do Brasil 2024, conheceram seus adversários da primeira fase da competição após sorteio realizado na tarde desta terça-feira (30), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O Dinossauro encarará o Cruzeiro, no Marizão, enquanto o Treze duelará contra o ABC, no Amigão.

Ou seja, como Sousa e Treze terão a vantagem de mandarem suas partidas em seus respectivos domínios, os adversários, por outro lado, poderão avançar de fase com um simples empate após o término dos jogos. Portanto, Dino e Galo precisarão vencer Cruzeiro e ABC, respectivamente, para carimbarem o passaporte à segunda fase da Copa do Brasil 2024.

+ Fator Marizão: Sousa consolida força em casa e está invicto há mais de 1 ano

Na 2ª fase, em caso de classificação, o Sousa terá pela frente o vencedor de Petrolina x Cascavel. O Treze, por sua vez, se avançar de fase diante do ABC, encarará GAS-RR ou Brusque.

Tabela básica da Copa do Brasil 2024 por fases

Primeira fase : 21 ou 28 de fevereiro;

: 21 ou 28 de fevereiro; Segunda fase : 6 ou 13 de março;

: 6 ou 13 de março; Terceira fase : 1º ou 22 de maio;

: 1º ou 22 de maio; Oitavas de final : 31 de julho ou 7 de agosto;

: 31 de julho ou 7 de agosto; Quartas de final : 28 de agosto ou 12 de setembro;

: 28 de agosto ou 12 de setembro; Semifinais : 2 ou 17 de outubro;

: 2 ou 17 de outubro; Final: 3 ou 10 novembro.

Premiação da Copa do Brasil 2024

Como entrarão já na primeira fase da Copa do Brasil 2024, Sousa e Treze ganharão uma cota de R$ 750 mil. Já se avançarem à segunda fase da competição nacional, os clubes paraibanos receberão um aporte ainda maior: R$ 900 mil.