Concurso do Banco do Nordeste: edital, inscrição e vagas

O concurso do Banco do Nordeste está com mais de 400 vagas abertas em concurso público para o cargo de analista bancário. A remuneração inicial é de R$ 3.788,16 para uma jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Concurso do Banco do Nordeste

O edital do concurso do Banco do Nordeste foi divulgado no dia 26 de janeiro de 2024. A seleção será conduzida pela Fundação Cesgranrio.

Vagas disponíveis

Serão disponibilizadas um total de 410 vagas para o cargo de analista bancário (para candidatos com nível médio de escolaridade) e mais 300 vagas para cadastro de reserva. Na Paraíba, as cidades de lotação são: Alagoa Grande, Bayeux, Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Guarabira, Itaporanga, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Pombal, Santa Rita, Sapé, Solânea, Sousa, Sumé.

Ampla concorrência: 307 vagas

Pessoa com Deficiência (PcD): 21 vagas

Pessas negras: 82 vagas

Cadastro de reserva: 300

Inscrição no concurso do Banco do Nordeste

As inscrições no concurso do Banco do Nordeste começam no dia 2 de fevereiro e segue até o dia 9 de março, no site da orgnizadora.

Salários

Para o cargo de analista bancário, a remuneração inicial é de R$3.788,16.

Os candidatos contratados pelo Banco estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terão jornada de trabalho de 30 horas semanais. Entre os benefícios, destacam-se auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio-creche, seguro de vida, possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva, e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Provas do concurso do Banco do Nordeste

A seleção vai acontecer em três etapas:

a) 1ª Etapa – Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) 2ª Etapa – Avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência e procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros na forma das disposições da Instrução Normativa MGI nº 23, de 25 de julho de 2023;

c) 3ª Etapa – Procedimentos admissionais e perícia médica, de caráter eliminatório.

As provas objetivas vão ocorrer no dia 28 de abril. Na Paraíba, as provas serão aplicadas em Campina Grande e Patos.