Conheça 9 passeios de ecoturismo na Paraíba

Você já ouviu falar em ecoturismo? É o conceito ideal para turistas apaixonados pela natureza e por viver aventuras! Há várias opções de passeios na Paraíba, onde os visitantes podem adquirir conhecimento sobre o meio ambiente e também se apaixonar pela natureza, a partir da vivência de experiências inesquecíveis.

Nesta reportagem, o Jornal da Paraíba te explica o que é ecoturismo e apresenta opções de passeios que o incluem, e que são realizados em território paraibano. Entre as opções estão passeios que vão do Litoral ao Cariri do estado, e exploram ambientes naturais e a cultura local (confira abaixo).

O que é ecoturismo?

A definição geral de ecoturismo o define como o turismo que respeita o meio ambiente. Nele, os turistas aproveitam para explorar o que há de mais rico na natureza do lugar onde estão, seja com aventuras guiadas ou atividades de preservação que vão além da observação do lugar e promovem uma reflexão profunda sobre o mundo.

A prática do ecoturismo segue os preceitos de preservação ambiental e exploração positiva de paisagens naturais. De acordo com uma cartilha elaborada pelo Ministério do Turismo brasileiro, o perfil do turista apaixonado por ecoturismo é definido pelo comportamento relacionado ao meio ambiente. No ecoturismo, portanto, as pessoas prezam pelo conhecimento de aspectos da natureza local, e por consequência, da história e dos costumes locais.

Quais são os tipos de ecoturismo?

Por se relacionar com a natureza, o ecoturismo acontece em ambientes que possibilitam o contato entre o turista e o meio ambiente. Com a população da prática, vários lugares antes inexplorados passaram a ser opção para turistas que gostam de explorar o meio ambiente em suas variadas formas de apresentação: seja em terra, no mar ou até mesmo em passeios aéreos.

Pensando nisso, ao longo dos anos várias práticas esportivas foram desenvolvidas e também se moldaram ao ecoturismo. Por isso, hoje já existem vários tipos de ecoturismo; e os mais populares são o ecoturismo de aventura e o ecoturismo cultural:

Ecoturismo de aventura: caracterizado pela prática de esportes radicais em ambientes preservados, como rapel, canoagem, mergulhos e voo livre.

Ecoturismo cultural: caracterizado por passeios que exploram, simultaneamente, a riqueza da natureza local e seu potencial cultural, como o cicloturismo (passeio de bicicleta guiado) e as trilhas guiadas.

Ecoturismo no Brasil: descubra os destinos naturais e culturais da Paraíba

No Brasil, vários lugares se popularizaram como os queridinhos do ecoturismo. A ilha de Fernando de Noronha, por exemplo, reúne diversas opções de ecoturismo de aventura, com mergulhos e trilhas guiadas em suas belas praias, assim como o Rio de Janeiro, onde o ecoturismo foca na exploração de ambientes com esportes como o voo livre.

Na Paraíba também existem diversos lugares que possibilitam a realização de atividades voltadas ao ecoturismo. Cidades como Araruna e Areia têm ganhado destaque entre os apaixonados por ecoturismo de aventura, principalmente pelas trilhas em áreas de mata e possibilidade da prática de esportes radicais.

Abaixo você confere as principais opções de ecoturismo na Paraíba.

Parque Estadual da Pedra da Boca

A Pedra da Boca é uma formação rochosa com uma cavidade que lembra uma boca. O Parque Estadual da Pedra da Boca está localizado nas imediações de Araruna, Curimataú da Paraíba.

Em setembro do ano passado, o Parque Estadual da Pedra da Boca foi reconhecido como local chave para o patrimônio mundial em uma pesquisa publicada na Revista Internacional de Geopatrimônio e Parques. O local, de acordo com a pesquisa, tem potencial para se tornar um geoparque da Unesco.

A entrada no parque é gratuita e o local conta com atividades como rapel, pêndulo, escalada e trilhas, além de ser bastante procurado por quem busca o ecoturismo. Para visitar a Pedra da Boca é preciso estar acompanhado de guia.

Área de Proteção Ambiental (APA) Tambaba

A Área de Proteção Ambiental (APA) de Tambaba abrange a região da praia de Tambaba, localizada no Conde, Litoral Sul paraibano. A praia de Tambaba é nacionalmente conhecida por oferecer o naturismo, sendo inclusive a primeira do Nordeste a possibilitar a prática.

Mas, o que muita gente não sabe, é que a região também possibilita o ecoturismo de aventura, com trilhas e passeios de buggy. O acesso ao local é fácil – fica a, somente, cerca de 35 quilômetros de João Pessoa.

Por estar em uma unidade de conservação, Tambaba além de ter um das mais paradisíacas paisagens do Nordeste é também considerada uma das praias mais limpas da região.

Praia de Coqueirinho

A praia de Coqueirinho está localizada no município do Conde, na Região Metropolitana de João Pessoa. O lugar é conhecido por seu mar calmo, águas cristalinas, falésias coloridas e formações rochosas.

A praia é ideal para curtir um dia com os amigos ou em família, relaxando em um cenário paradisíaco. Para os apaixonados por ecoturismo, há opções de passeios de buggy e mergulhos, sempre feitos com guias que já conhecem as peculiaridades da região e garantem segurança aos turistas.

Reserva Biológica Guaribas

A Reserva Biológica Guaribas, situada nos municípios paraibanos de Mamanguape e Rio Tinto, é um dos últimos remanescentes de Floresta Atlântica da Paraíba. A reserva abrange uma área total de 4.028,38 hectares e foi criada em 1990, com o propósito de proteger a diversidade biológica e abrigar espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção.

Nomeada em homenagem aos macacos guariba, a reserva busca repovoar a área com essa espécie emblemática. Sob a gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Reserva Biológica Guaribas, seu Plano de Manejo, assinado em 2002, delineia estratégias para o uso sustentável dos recursos naturais e a preservação das características ambientais.

Trilha do Picãozinho

A Praia de Picãozinho fica localizada a cerca de 1.500 metros da praia de Tambaú, na capital paraibana João Pessoa. A praia é uma das mais procuradas por turistas e é explorada turisticamente desde 1980.

Os passeios que acontecem na região exploram as piscinas naturais de Picãozinho. Há vários catamarãs e outros tipos de embarcações que fazem o translado entre a praia de Tambaú e os recifes de Picãozinho.

O trajeto dura aproximadamente de 15 minutos e os turistas são instruídos a não andarem sobre os corais para preservar o ambiente. Ao chegarem nas piscinas, é permitido mergulhar e ver espécies de peixes e corais que representam a riqueza ambiental brasileira.

Cabaceiras

Conhecida como a Roliúde Nordestina, Cabaceiras fica no Cariri paraibano. A cidade se popularizou por receber gravações de grandes obras cinematográficas, como o clássico “O Auto da Compadecida”, que foi gravado na cidade a partir de uma releitura da obra de Ariano Suassuna.

Em Cabaceiras há vários roteiros de ecoturismo. Além dos cenários dos filmes gravados no município, quem visita a cidade não pode deixar de conhecer o famoso Lajedo de Pai Mateus, uma área rara de formação rochosa, onde os visitantes podem contemplar, de dia, a paisagem paradisíaca, e de noite o céu estrelado.

Mataraca

A cidade de Mataraca fica no Litoral Norte da Paraíba, a cerca de 118 quilômetros da capital João Pessoa. Famosa pela tranquilidade de suas praias, Mataraca é um refúgio para turistas que querem viver uma experiência raiz de ecoturismo.

Isso porque, além de ter belas praias, Mataraca é uma cidade relativamente pequena, que proporciona a quem a visita a tranquilidade de um vilarejo.

Itacoatiaras do Ingá

As Itacoatiaras do Ingá estão localizadas no município de Ingá, no Agreste paraibano. O Sítio Arqueológico Itacoatiaras Rio Ingá é considerado patrimônio cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1944.

O lugar preserva um espaço considerado o primeiro monumento rupestre protegido no Brasil, conhecido também por sua importância histórica. No parque, há pedras com gravuras de representações figurativas compostas por arte rupestre.

As pedras são cercadas por um rio que corre na região. Quando está cheio, o rio forma pequenas cachoeiras, que possibilitam aos turistas e visitantes a prática de esportes radicais, além de trilhas.

Lajedo do Marinho

O Lajedo do Marinho está localizado no Distrito Marinho, no município de Boqueirão, Agreste paraibano. A área é caracterizada e chama a atenção pela formação de rochas, semelhante ao Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras.

Vários turistas apaixonados por ecoturismo descobriram o lajedo, e atualmente há visitas guiadas que podem ser agendadas previamente nas redes sociais dos responsáveis pela preservação do local.

