Hulk chega aos 400 gols, e Matheus Cunha é decisivo na Premier League

O “Expresso Paraíba” de hoje destaca o brilho dos paraibanos nos campos de futebol ao redor do mundo. No último fim de semana, três jogadores se destacaram notavelmente, deixando sua marca nas partidas. Destaque para Matheus Cunha e Hulk. O primeiro foi primordial na vitória de virada do Wolverhampton contra o Tottenham, pela Premier League. O segundo marcou na vitória do Atlético-MG contra o Goiás, deixou o Galo vivo na luta pelo título brasileiro e, de quebra, chegou à marca de 400 gols na carreira.

Expresso Paraíba em terras inglesas

No sábado, o Wolverhampton, equipe do paraibano Matheus Cunha, recebeu o Tottenham, que vinha de uma derrota amarga pelo placar de 4 a 1 no dérbi contra o Chelsea no início da semana. E não demorou muito para os Spurs inaugurarem o marcador, com um gol do atacante Brennan Johnson aos três minutos. A partida parecia se encaminhar para o fim com mais uma vitória da equipe de Londres, quando, aos 46 do segundo tempo, o atacante espanhol Pablo Sarabia empatou a partida.

O resultado já era bom para os Wolves, mas se tornou ainda melhor quando, aos 52 minutos da etapa final, Matheus Cunha, após uma belíssima jogada individual, serviu Mario Lemina, que teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo do gol. Cunha foi eleito pela imprensa inglesa como um dos melhores em campo na partida e foi ovacionado pela torcida de seu clube ao fim do jogo.

400 vezes Hulk

O Atlético-MG precisava vencer o Goiás jogando na Arena MRV para seguir na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. E foi exatamente isso que aconteceu. A vitória atleticana, pelo placar de 2 a 1, ocorreu com gols de Guilherme Arana e Hulk. O tento marcado contra o Esmeraldino, inclusive, teve grande importância para o atleta campinense, uma vez que foi o seu gol de número 400 na carreira. Com a vitória, o Atlético-MG ocupa a 5ª posição na tabela do Brasileirão, com 57 pontos, cinco atrás do líder Palmeiras, que tem 62.

Bruno Paraíba decisivo na Coreia do Sul

Ex-Botafogo-PB, Bruno Paraíba foi decisivo na partida do FC Anyang contra o Ansan Greeners, pela penúltima rodada da K League 2 2023, a segunda divisão da Coreia do Sul. Foi dele o gol da vitória da sua equipe pelo placar de 3 a 2, resultado que deixou o FC Anyang a apenas um ponto da zona de classificação aos playoffs do acesso à elite do futebol coreano, a uma rodada do fim do campeonato.