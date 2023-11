Cícero Lucena lança a Autismo Run, maior corrida inclusiva do Nordeste para o público autista

A cidade que cuida da criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) escola, oferecendo um olhar humano, com pedagogia que estimula suas habilidades, também apoia o desenvolvimento por meio da prática esportiva. Nesta segunda-feira (13), o prefeito Cícero Lucena fez o lançamento do Autismo Run, maior corrida inclusiva do Nordeste voltada para esse público tão especial, que vai acontecer em João Pessoa no dia 14 de abril.

O lançamento ocorreu no auditório da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), na Avenida Almirante Tamandaré, em Tambaú, onde o gestor reforçou o compromisso de fazer João Pessoa seguir avançando na inclusão e na prática do esporte saudável. “Vamos estimular aos pais que têm crianças autistas, para que também desenvolvam um trabalho até a corrida, para que eles tenham a posição de participar, de brincar, de caminhar, de correr – aqueles que assim possam fazer. É um processo de construção” afirmou o prefeito.

O Autismo Run tem a finalidade de despertar as pessoas sobre o que é autismo e, por meio do esporte, levar informação, desconstruir preconceito e, claro, incluir os autistas no meio da sociedade. O secretário de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Kaio Márcio, disse que a Prefeitura vai se empenhar para fazer desse evento o maior do Brasil.

“O Autismo Run terá percursos de 200 metros, três e cinco quilômetros. Eu tenho certeza que vamos conseguir fazer, aqui, a maior edição do País, porque nós temos potencial para isso. Parabenizar as competições anteriores, que são um gesto belíssimo, uma pauta que precisamos apoiar cada vez mais, e eu tenho certeza que vamos conseguir com boa vontade. E gestos como esse, do prefeito, que é muito bonito, e eu tenho certeza que vamos conseguir ter bons resultados e chegar não só na primeira edição, mas que seja a primeira de muitas”, afirmou o secretário.

A realização do Autismo Run será da Associação Paraibana de Autismo (APA), Associação de Corredores de Pernambuco (Acope) e a Clínica Pro Kids, com o patrocínio e apoio da Prefeitura de João Pessoa. A presidente da APA, Hosana Carneiro, disse a gestão municipal tem promovido avanços importantes na causa do autismo, como nunca se viu antes. Ela ressaltou que essa parceria vai fortalecer ainda mais o cuidado com o público autista.

“Esse evento vem para afirmar que os autistas estarão onde eles desejam estar. A gente vem criando uma oportunidade de vivência, de formação, de vínculo entre as próprias pessoas autistas, porque isso é muito importante. Imagine você viver em uma cidade onde você não tem o seu evento, o seu momento, a sua visibilidade?”, questionou. “A gente está chegando, a gente está mostrando, em um momento único e esse olhar do nosso prefeito Cícero Lucena”, reforçou.

Acolhimento – A Prefeitura de João Pessoa cuida e desenvolve o aprendizado de 1.717 crianças autistas na Rede Municipal de Ensino, que contam com 950 cuidadores. Dependendo da especialidade de cada criança, o profissional pode acompanhar um ou mais de um estudante autista.