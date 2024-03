Hospital Municipal Santa Isabel realiza mutirão de colonoscopia nos dias 25, 26 e 27

Engajado nas ações da campanha Março Azul, reforçando a prevenção e conscientização ao câncer de intestino, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) realiza na próxima semana um mutirão de colonoscopia. A ação acontece nos dias 25, 26 e 27 de março, beneficiando 60 pacientes com a realização do exame, que é a melhor forma de detectar o câncer de intestino em estágios iniciais.

O mutirão, organizado pelo Serviço de Coloproctologia do HMSI, através do Programa de Residência Médica em Coloproctologia, tem como objetivo agilizar possíveis diagnósticos de câncer de intestino, além de outras doenças, e vai beneficiar pacientes que já se encontravam na fila de espera da Regulação Municipal, reduzindo a demanda reprimida existente.

“O câncer colorretal, popularmente conhecido como câncer de intestino, é a segunda causa de morte por câncer em todo o mundo. No Brasil, ele é o segundo câncer mais frequente em ambos os sexos, com incidência crescente inclusive em pacientes mais jovens. Mas é uma doença passível de prevenção e, também, quando diagnosticado precocemente tem até 90% de cura”, ressalta a médica Shirlane Frutuoso, coordenadora do Programa de Residência de Coloproctologia do Hospital Santa Isabel.

O mutirão contará com a participação de uma equipe multiprofissional, composta por médicos, anestesistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, além de maqueiros, recepcionistas, pessoal de apoio e limpeza extras. Na segunda (25), terça (26) e quarta-feira (27), as salas de cirurgias e de exames serão usadas exclusivamente para o atendimento dos pacientes do mutirão, tudo com o objetivo de garantir o sucesso da iniciativa.

Março Azul – A campanha Março Azul também faz um chamamento a população para a importância de adotar hábitos de vida saudável. “A campanha de prevenção ao câncer colorretal convoca a população para adoção de medidas comportamentais, com um estilo de vida mais saudável, aumentando a ingestão de frutas e legumes, reduzindo a ingestão de carnes vermelhas, embutidas ou processadas, cessando o tabagismo e combatendo a obesidade através de atividade física regular”, ressaltou Shirlane Frutuoso.