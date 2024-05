Prefeito agradece profissionais do ICV pela conquista dos selos Amigos da Criança e da Mulher, além de Segurança do Paciente

Durante a abertura da Semana da Enfermagem, do Instituto Cândida Vargas, o prefeito Cícero Lucena destacou o trabalho dos profissionais da categoria, que contribuíram para a unidade alcançar padrão de excelência, recebendo os Selos Amigo da Criança e da Mulher, além de Segurança do Paciente. O evento tem como objetivo destacar o compromisso contínuo dos profissionais de Enfermagem na assistência à saúde e a importância de promover a inovação.

“Temos a compreensão correta de que, em uma gestão, qualquer ação não pode ser feita apenas pelo prefeito, tem que ser feita por uma equipe. E na equipe de Saúde nós reconhecemos que todos são importantes, mas, sem dúvida nenhuma, a enfermagem tem um papel fundamental para que possamos atingir os objetivos, que desejamos de uma saúde pública de qualidade, técnica, profissional, mas também humanizada. Então, o meu sentimento de gratidão a toda essa categoria – os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, a todos da Saúde, porque nós estamos a passos largos para atingir o objetivo de ter a Saúde que o povo de João Pessoa merece”, destacou o prefeito.

No Instituto Cândida Vargas atuam mais de 400 técnicos e auxiliares de enfermagem e mais de 160 enfermeiros. Nesta semana comemorativa, os profissionais estão tendo a oportunidade de compartilhar experiências, discutir desafios e reconhecer conquistas. No entanto, a unidade conferiu ao vice-prefeito Leo Bezerra, o certificado de Amigo da Criança e da Mulher, em reconhecimento à sua luta pelos avanços na saúde.

“Ninguém procura uma USF porque está feliz. Só procura quem está precisando. E, às vezes, com uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, você consegue ajudar essas pessoas. E aqui não é diferente. A gente cobrou muito tempo mesmo, um hospital da mulher nas gestões passadas. Infelizmente, esse hospital não saiu do papel. Quando conversamos, eu e o prefeito Cícero, nós dissemos, vamos fazer um hospital da mulher. Mas quis Deus que nós tivéssemos, também, mais um parceiro na cidade de João Pessoa, que é e que foi o governador João Azevêdo, quando ele tomou as rédeas desse hospital e transformou a maternidade Frei Damião”, afirmou o vice-prefeito.

Referência para o Brasil – De acordo com o diretor do ICV, Quintino Régis, a unidade está tocando um projeto que leva serviços e capacitação de uma equipe multidisciplinar para as comunidades, em USFs, Upas e ONGs, ampliando a assistência. Essa experiência, de acordo com Quintino, será multiplicada para o Brasil. “O Ministério da Saúde tomou conhecimento desse trabalho e pediram a Ana Giovana, nossa diretora multidisciplinar, que fornecesse todo o material, porque eles querem levar esse trabalho que nós começamos aqui para todo o Brasil. É um trabalho pioneiro, que começa aqui pela Prefeitura de João Pessoa, pela nossa maternidade”, enfatizou.

Semana da Enfermagem – O primeiro dia contou com roda de conversa “Conquistamos o Piso, e Agora?”, com a presença de representantes do Sindicato dos Técnicos e Enfermeiros, visando estabelecer os próximos passos após avanços recentes.

No dia 15 de maio, a atenção se volta para os resultados e melhorias dos projetos Proadi-SUS “Saúde em Nossas Mãos” e “Paciente Seguro”, com o mediador Lúcio Merere guiando a discussão sobre os impactos na assistência de enfermagem, ressaltando a importância de tais iniciativas para a qualidade do cuidado prestado.

Em 17 de maio, a segurança do paciente ganha destaque com a “Caravana da Segurança do Paciente”, promovendo a conscientização sobre a correta identificação do paciente por meio de mini oficinas nos setores da Maternidade Cândida Vargas, destacando a relevância de práticas seguras no ambiente hospitalar.

E para encerrar a programação, no dia 20 de maio, Fagny Fernandes conduzirá a palestra “Como ser líder de si e do outro usando a voz”, seguida do sorteio de brindes, reconhecendo o esforço e a dedicação dos profissionais de enfermagem em proporcionar cuidado e conforto aos pacientes, reiterando o compromisso com a humanização da saúde.

Profissionais – “Para nós, enfermeiras, esta semana é muito especial. Além de celebrarmos a Semana da Enfermagem, estamos imersos no mês de maio, o mês das mães e do amor. Para nós, enfermagem é mais do que fornecer assistência – é sobre doação, amor, responsabilidade. Estamos comprometidos em garantir não apenas a saúde física, mas também o bem-estar das nossas pacientes. Na Maternidade Cândida Vargas, nosso compromisso é inabalável. Estamos aqui para cuidar e acolher, sempre”, disse Fabiana Azevedo, coordenadora da Enfermagem do ICV.

“Ser enfermeira é uma vocação, um chamado de Deus para cuidar e melhorar a vida das pessoas. Participar da Semana da Enfermagem é uma honra, pois é uma oportunidade de celebrar nosso compromisso com as mulheres aqui na maternidade. Eu amo o que faço com todo o meu coração, é uma escolha que Deus colocou em meu caminho. Aqui, oferecemos apoio completo, desde a amamentação até o suporte psicológico, e ver a felicidade das mães ao segurar seus bebês é gratificante”, pontuou Jouse Kelly, enfermeira no ICV.