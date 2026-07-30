Samu-JP monta operação especial para garantir atendimento aos atletas da Maratona Internacional de João Pessoa

A 6ª Maratona Internacional de João Pessoa será realizada neste sábado (1) e domingo (2), com largada e chegada no Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima, na PB-008. Visando garantir uma assistência no atendimento de urgência e emergência aos atletas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP) divulgou seu Plano Operacional de Atendimento Pré Hospitalar Móvel e Fixo, que vai atuar nos dois dias do evento.

“O Samu Regional de João Pessoa estará com um posto médico avançado no Centro de Convenções. No percurso, estaremos distribuídos com cinco ambulâncias, seis motolâncias e um veículo de intervenção rápida. Nossa atuação contará com 43 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores socorristas, apoios administrativos e coordenações. Lembrando que todas as equipes estarão com DEA (Desfibrilador Externo Automático), inclusive no posto médico”, destacou o diretor administrativo do Samu-JP, Gilmore Lins.

No sábado, primeiro dia da competição com as provas de 10 km e 21 km, o Samu-JP vai atuar a partir das 15h30, com duas Unidades de Suporte Avançado (USA), duas Unidades de Suporte Básico de Vida (USB), além de quatro duplas de motolâncias. Todas essas equipes ficarão distribuídas em pontos estratégicos da maratona, inclusive dando todo suporte ao atendimento no posto médico que será instalado no Centro de Convenções.

Na prova do domingo, segundo dia da competição com a maratona de 42 km, o Samu-JP vai atuar a partir das 4h30 da manhã com 14 veículos e uma aeronave, distribuídos entre o Centro de Convenções e o município de Cabedelo, abrangendo todo o percurso da maratona.

Ao todo, os atletas terão à disposição duas Unidades de Suporte Avançado (USA), três Unidades de Suporte Básico de Vida (USB), sendo uma descentralizada em Cabedelo, além de um veículo de intervenção rápida, helicóptero (Acauã) e quatro duplas de motolâncias. As equipes deverão cobrir toda a extensão da maratona, ofertando suporte ao atendimento dos atletas, inclusive no posto médico do Centro de Convenções da Capital.

Mais informações – A Maratona Internacional de João Pessoa é a única corrida do Nordeste com o Selo Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e reconhecimento da World Athletics, além de integrar o circuito Brasil Gigante. Pelo site oficial https://www.maratonainternacionaldejoaopessoa.com/, os participantes vão encontrar todas as informações sobre o evento.

Nesta edição, o portal também será a plataforma oficial para o acompanhamento em tempo real dos corredores, permitindo que familiares, amigos e o público acompanhem, ao vivo, o desempenho dos atletas durante os dois dias de competição.