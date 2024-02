Hulk volta a ser capitão em 2024 e confirma negociação para renovar com o Atlético-MG

O atacante Hulk está no seu último ano de contrato com o Atlético-MG. Mas se depender do camisa 7, ele ainda vai ter muitos anos vestindo a camisa do clube. É que o jogador confirmou que está em negociação para renovar o vínculo.

Hulk negocia renovação com o Atlético-MG

Vale ressaltar que existe uma cláusula de renovação automática no contrato de Hulk. No entanto, é possível que o novo vinculo seja superior ao previsto no atual documento.

“A gente vem conversando. Todo mundo sabe do orgulho que tenho de vestir essa camisa, e eu sempre falo que deixo nas mãos de Deus. Se for bom para todo mundo, tenho certeza que vai acontecer”, disse Hulk.

Aos 37 anos, Hulk está no Atlético-MG desde 2021 e é o craque do time. Com 98 gols e 34 assistências em 177 partidas disputadas, ele já faturou o Campeonato Brasileiro (2021), a Copa do Brasil (2021) e a Supercopa do Brasil (2022), além de três Campeonatos Mineiros (2021/ 22 e 23).

Hulk volta a ser capitão do Galo

Em 2024, Hulk voltou a usar a braçadeira de capitão. Durante a temporada passada, o jogador abriu mão da condição em meio aos rotineiros problemas com os árbitros.

“Na verdade, naquele momento eu decidi não ser mais capitão para me preservar um pouco. Mas, no retorno do campeonato, Felipão e o pessoal da diretoria conversaram comigo para que eu voltasse a ser capitão. Eles sabem da minha importância dentro de campo.”

E completou:

“Eu falei: “Se é o desejo de vocês, vou assumir e tentar honrar o máximo”. Tentar não tomar cartões bestas para não prejudicar meus companheiros. Focar para que isso não aconteça”, frisou Hulk.

Com Hulk em campo, o Atlético-MG encara neste sábado (17) o Itabirito, pelo Campeonato Mineiro. A partida é pela 6ª rodada do estadual e acontece às 16h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A expectativa é pelo gol 100 do paraibano pelo Galo.

