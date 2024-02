Governador vai a Portugal apresentar potenciais turísticos e cachaça da Paraíba; Lucas assume

A assessoria do governador João Azevêdo (PSB) divulgou, no início da tarde deste sábado, que o Chefe do Executivo vai cumprir missão em Portugal, para buscar investimentos e apresentar os potenciais turísticos e econômicos do estado, com destaque para a comercialização da cachaça paraibana no mercado internacional.

Durante a manhã, o cargo foi transmitido para o vice-governador Lucas Ribeiro, que ficará à frente do governo da Paraíba, a partir deste domingo (25) até o próximo dia 2 de março.

“Queremos fortalecer os potenciais econômicos e garantir a geração de emprego e renda e impulsionar o crescimento da Paraíba”, afirmou o governador em texto disponível no portal do estado.

O vice-governador Lucas Ribeiro afirmou que irá manter o ritmo de trabalho do governador João Azevêdo com visita a obras em diversas regiões do estado.

“Ao longo desses dias cumpriremos agendas em João Pessoa, Campina Grande e no Sertão para acompanharmos as obras e políticas públicas que o estado tem executado ”, destacou.