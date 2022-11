Conscientização

Semob-JP realiza atividades educativas no Crei Karina Zagel de Mendonça e no Consórcio Unitrans

08/11/2022 | 14:00 | 27

Educadores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) realizaram, na manhã desta terça-feira (8), ações educativas no Centro de Referência Infantil (Crei) Karina Zagel de Mendonça, em Mangabeira; e no Consórcio Unitrans, composto pelas empresas de transporte coletivo Transnacional e Reunidas, no bairro de Água Fria. As atividades tiveram o objetivo de levar conhecimentos e conscientização para tornar o trânsito mais humano, seguro e, consequentemente, evitar acidentes e salvar vidas.

No Crei Karina Zagel, crianças de 4 anos, assistiram a apresentação do teatro de Fantoches, com os personagens já conhecidos Dona Faixinha e Seu Agente de Trânsito. Também interagiram com os educadores sobre os conhecimentos básicos adquiridos como, por exemplo, transitar com segurança na faixa de pedestres. Ao final, as crianças receberam cartilhas educativas para pintar e desenhar, ilustrações voltadas com temáticas de trânsito.

O segundo local visitado foi o Consórcio Unitrans, onde os funcionários foram abordados com orientações sobre atitudes prudentes no trânsito. “Em convite para participar da Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) da empresa, tocamos no assunto que causa mais acidentes no trânsito, que é o uso do celular ao volante e situações ligadas a segurança das crianças e pedestres. Ao final, distribuímos ‘lancheirinhas’ com material educativo com dicas de segurança no trânsito”, explicou o educador Richarlison Dias.

Seguem as ações semanais de 08 a 11 de novembro:

08/11 (terça-feira)

14h – Ação Educativa Itinerante nos Terminais de Bairro (Mangabeira e Bessa)

09/11 (quarta-feira)

Faixa de Pedestres

Local: Avenida Pedro II (em frente a Clínica Estima)

Horário: 08h30

10/11 (quinta-feira)

Ação Sinalizando sua Segurança

Local: Costa do Sol, Barra de Gramame, Muçumagro e Paratibe

Horário: 08h

11/11 (sexta-feira)

Crei Tereza Cristina C. de Albuquerque – 09h