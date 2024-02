Cícero Lucena apresenta triciclo elétrico e varredeira a vácuo, duas inovações para a limpeza urbana de João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena apresentou, na manhã desta sexta-feira (23), o modelo do novo triciclo elétrico e varredeira a vácuo, que estão sendo incorporados na limpeza urbana da Capital. As duas inovações fazem parte das ações do Programa Municipal de Coleta Seletiva, lançado no ano passado, com medidas para a prestação de um serviço mais eficiente e cuidado com o meio ambiente.

A solenidade aconteceu na sede da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), no Bairro dos Estados, onde o gestor explicou que a Prefeitura está adquirindo 200 triciclos elétricos, sendo os 50 primeiros para os catadores da coleta seletiva e os outros 150 substituirão os veículos de tração animal. Já a varredeira a vácuo, um caminhão, possui tecnologia para realizar serviços tanto de varredura quanto de capinação.

“Eles prestam um serviço de qualidade, um serviço duplo de capinação e varrição, que respeita a população e o meio ambiente . São equipamentos novos – um caminhão, com roçadeira, com sugador, bem como com varredura automática. E essa novidade, que são os triciclos, que vai ajudar ao catador de produtos recicláveis, para que eles tenham a melhor condição de trabalho, que possa produzir mais, mas que também seja protegido na sua qualidade de vida. Estamos com modernidade, com tecnologia, com responsabilidade social e fazendo nossa cidade cada vez melhor”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, explicou que o triciclo de carga possui 800 watts de potência e capacidade de carga de 250 quilos, além do peso do condutor. Ele também destacou que há possibilidade de transportar grande volume de materiais, devido ao peso de materiais como papel e plástico.

“Nosso objetivo é fomentar a coleta seletiva na cidade de João Pessoa. Além dos caminhões que já fazem a coleta dos materiais nos condomínios residenciais e nas empresas e órgão públicos, disponibilizaremos os triciclos elétricos para que os catadores das associações apoiadas pela Emlur, os quais atuam como agentes ambientais, possam se deslocar nos bairros próximos às associações”, explica Ricardo Veloso.

A Emlur vem trabalhando, em parceria com o Ministério Público da Paraíba, na ampliação da coleta seletiva em João Pessoa, por meio de campanhas educativas. A Lei Estadual de número 10.041/2013 determina que a coleta seletiva de resíduos deve ser feita em todas as edificações residenciais com mais de três pavimentos.

A população pode solicitar a inclusão na coleta seletiva pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada.

Atualmente, 27 bairros são atendidos pela coleta seletiva: Bessa, Jardim Oceania, Aeroclube, Manaíra, Tambaú, Cabo Branco, Altiplano, Miramar, Tambauzinho, Jardim Luna, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Treze de Maio, Torre, Centro, Roger, Varadouro, Castelo Branco, Bancários, Anatólia, Jardim São Paulo, Água Fria, José Américo, Ernesto Geisel, Cidade dos Colibris, Mangabeira e Cidade Verde.