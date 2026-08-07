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João Pessoa celebra 441 anos com transformação de espaços públicos em áreas de convivência

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Ao completar 441 anos de história, João Pessoa reafirma sua vocação para crescer de forma sustentável e com qualidade de vida. Reconhecida nacionalmente por suas belezas naturais e pelo desenvolvimento urbano equilibrado, a capital paraibana vive um novo ciclo de investimentos que requalifica os espaços públicos, fortalece a infraestrutura, amplia a mobilidade e prepara a cidade para os desafios das próximas décadas.

Antes de cada grande obra, há um projeto estruturante fruto de um trabalho técnico de planejamento que transforma ideias em ações concretas. É nesse contexto que a Secretaria de Planejamento (Seplan) desempenha um papel estratégico, coordenando estudos, elaborando projetos e planejando investimentos que contribuem para o desenvolvimento de João Pessoa. Os projetos de urbanismo para a cidade têm transformado espaços públicos em áreas de convivência, permanência e com preservação do meio ambiente.

“Nos últimos anos, a cidade tem consolidado um modelo de gestão pautado pelo planejamento de longo prazo. Entre as iniciativas em andamento estão projetos voltados para a modernização da mobilidade urbana, com a implantação de novos corredores viários e de transporte coletivo, além da requalificação de espaços públicos, investimentos em habitação, infraestrutura urbana, drenagem e equipamentos que ampliam a qualidade de vida da população”, comenta o secretário de Planejamento, Ayrton Falcão.

O diretor de Arquitetura e Urbanismo da Seplan, Marcos Nóbrega, afirma que os projetos de urbanismo que a Prefeitura desenvolve por meio da Secretaria estão focados no bem-estar da população. “Há alguns anos, os projetos não usavam tanta vegetação e privilegiam o tráfego viário e a mobilidade. Temos integrado espaços de convivência e arborizados para combater as ilhas de calor. Fizemos assim no Parque das Três Ruas e no Parque do Valentina, entregue recentemente à população pelo prefeito Leo Bezerra”.

Parque Linear II do Valentina Figueiredo – O novo espaço de lazer e convivência tem uma área de 11.584 metros quadrados e conta com praça, quadra de areia, pista de cooper, ciclovia, caramanchão, espaço multiuso com bancos e estacionamento com 16 vagas. No local, as calçadas são padronizadas e a população pode usar Academia da Terceira Idade (ATI), academia acessível, playground e pet place. O paisagismo do parque foi feito com gramado e novas espécies arbóreas.

Largo da Gameleira – Outros projetos também seguirão as mesmas diretrizes, a exemplo do Largo da Gameleira, que já recebeu ordem de serviço. A requalificação da área vai transformar o local em um novo ponto turístico da Capital e vai contar com mirante com deck de madeira, letreiro turístico, nova urbanização e ampliação dos espaços de convivência, como salas de estar e áreas de descanso.

O projeto também inclui área livre para eventos, além de um pavimento exclusivo para lazer infantil e outras atividades voltadas às famílias. A requalificação do Largo da Gameleira terá investimento de R$ 3,1 milhões e contempla uma área de 6.512 metros quadrados.

A previsão é que, com a requalificação, o espaço tenha pórticos ornamentais, guarda-corpo em aço inox, banheiros acessíveis, bebedouro, bicicletário e brinquedos recreativos. A intervenção também inclui a padronização das calçadas com piso e mapa táteis, reforma da ciclovia, implantação de faixa elevada para travessia de pedestres, novo paisagismo com árvores nativas e iluminação ornamental em LED.

Hilton Souto Maior – A segunda etapa de requalificação da avenida Hilton Souto Maior já começou com serviços de melhoramento viário. Com investimento de R$ 10 milhões, o trecho contemplado vai da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf) até o Viaduto das Mangabeiras.

Novo parque linear – Um novo parque linear será construído no bairro Ernesto Geisel a partir das requalificações das avenidas Juscelino Kubitschek e Abelardo Targino da Fonseca. Com orçamento de R$ 18 milhões, o projeto prevê a ampliação das vias, urbanização da área e transformação de faixas centrais e laterais em grandes espaços de convivência, esportes e lazer. Já houve a emissão da ordem de serviço, com início dos estudos de solo e projetos.

Centro Histórico – Atualmente, está em processo de licitação a obra de urbanização da Avenida Sanhauá e da Praça Álvaro Machado, com investimento de R$ 3,8 milhões. O projeto depende de autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para realização de obras de drenagem que resolverão a situação do tema no Centro Histórico.

Novo Mercado de Tambaú – As obras de construção do novo Mercado de Tambaú devem começar nos próximos meses. Com orçamento de R$ 4,8 milhões, o prédio terá dois pavimentos e uma área três vezes maior do que o atual mercado, com 1.885 metros quadrados. O local terá praça de alimentação, lojas e boxes, tornando-se um espaço com vocação turística.

Transformação da paisagem – Ao longo de seus 441 anos, João Pessoa passou por profundas transformações. De uma cidade histórica voltada para o Litoral, tornou-se uma das capitais brasileiras que mais atraem novos moradores, turistas e investimentos. Esse crescimento exige planejamento permanente, integração entre as políticas públicas e visão estratégica para garantir que o desenvolvimento aconteça de forma organizada e sustentável.

“Celebrar os 441 anos de João Pessoa é também reconhecer que o futuro começa a ser construído muito antes da execução das obras. Ele nasce do planejamento, dos estudos técnicos, da escuta da população e da definição de prioridades que orientam o desenvolvimento da Capital”, observa Ayrton Falcão.

Outros projetos – A Seplan desenvolve um trabalho contínuo de projetos de praças por toda João Pessoa. Conforme o diretor Marcos Nóbrega, destacam-se atualmente os projetos do Centro Cultural Quilombola, além do acesso da Praia do Sol à Barra de Gramame.

Na Orla de João Pessoa, será construído o Mirante de Cabo Branco, que estará localizado próximo à ladeira do Cabo Branco. O local deve atrair residentes e visitantes em busca da melhor paisagem do Litoral.

Outro projeto importante desenvolvido pela Seplan é o de um viaduto sobre a rodovia BR-230, que será uma nova rota de mobilidade paralela à Avenida Beira-Rio. O objetivo é melhorar o fluxo de modais de transporte entre os bairros da Torre e Miramar.

Segundo o diretor Marcos Nóbrega, o edital de licitação já foi publicado. “O projeto é construir uma ponte entre as ruas Saffa Said Abel da Cunha e Evaldo Wanderley, em Tambauzinho, próximo ao viaduto que cruza a Avenida Epitácio Pessoa”, indica.

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