PREFEITURA DE CURRAIS NOVOS INICIA PAVIMENTAÇÃO DE TRÊS RUAS NO DISTRITO DA CRUZ

A Prefeitura de Currais Novos dará início a mais uma obra de infraestrutura, desta vez no Distrito da Cruz. Serão pavimentadas as ruas Francisco Sales, Maria Clementino e Pedro Salustiano.

Ao todo, a obra contempla mais de 6 mil metros quadrados de pavimentação, um investimento que irá facilitar o tráfego de veículos e pedestres e reduzir os transtornos causados pela poeira e pela lama durante o período chuvoso.

Para o prefeito Lucas Galvão, a pavimentação das vias é mais um compromisso da gestão com a melhoria da infraestrutura do município.

“Estamos trabalhando para levar melhorias a todas as regiões de Currais Novos. Essa obra no Distrito da Cruz atende a uma demanda importante da comunidade e reafirma nosso compromisso de investir em infraestrutura “, destacou.

Esse é mais um compromisso da gestão municipal em ampliar os investimentos de infraestrutura urbana, beneficiando tanto a sede quanto as comunidades rurais e distritos do município.