Prêmio Grande Otelo 2026 destaca “Manas” e “O Agente Secreto”

Por MRNews



Nesta terça-feira (4), ocorreu a cerimônia do Prêmio Grande Otelo 2026, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A premiação reconheceu o talento do audiovisual nacional, com a presença de artistas, cineastas e profissionais do setor, consagrando os principais destaques cinematográficos do último ano.

A edição de 2026 do Prêmio Grande Otelo celebrou as produções “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e “Manas”, de Marianna Brennand, como as grandes vencedoras da categoria de Melhor Longa-Metragem de Ficção, em um empate inédito.

Além disso, o longa “Homem com H”, cinebiografia de Ney Matogrosso, foi o destaque desta edição do Prêmio Grande Otelo 2026, com seis troféus. Na sequência, a produção “Manas” conquistou cinco prêmios: Melhor Longa-Metragem de Ficção, Melhor Atriz Coadjuvante (Dira Paes), Melhor Direção (Marianna Brennand) e Melhor Roteiro Original.

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A presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino, foi premiada pela Academia Brasileira de Cinema, pelo roteiro original do filme “Manas”. Pellegrino é uma das roteiristas do longa-metragem, escrito em parceria com Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky, Marianna Brennand, Carolina Benevides e Camila Agustini.

Para ela, “Manas” é um expoente da nova safra do cinema brasileiro, reconhecido pelo público e pela crítica, no Brasil e no mundo. “Me alegra fazer parte deste movimento glorioso do nosso audiovisual, ainda mais com Manas, um filme marcado pela presença feminina na liderança”, afirma.

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Antonia Pellegrino também acrescenta que “receber o prêmio Grande Otelo de Melhor Roteiro Original, junto com os meus colegas, é uma grande honra, por se tratar o maior reconhecimento que o audiovisual brasileiro oferece ao setor”.

Prêmio Grande Otelo

O Prêmio Grande Otelo (anteriormente chamado de Grande Prêmio do Cinema Brasileiro) é a mais importante honraria do audiovisual nacional, organizada anualmente pela Academia Brasileira de Cinema. Em 2026, a premiação, considerada o “Oscar do cinema brasileiro”, chegou à sua 25ª edição.

Além das produções cinematográficas, o Prêmio Grande Otelo também celebra e reconhece a excelência de profissionais, cineastas e atores de séries, contribuindo para o fortalecimento e a visibilidade da indústria audiovisual do país.