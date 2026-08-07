MPF dá 10 dias para Dnit apresentar cronograma de obras em pontes da BR-101

Cronograma deve trazer informações sobre as obras na ponte sobre o Rio Paraíba, em Santa Rita, e na ponte sobre o Rio Mamanguape.. Divulgação/MPF

O Ministério Público Federal (MPF) deu um prazo de 10 dias para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) apresentar o cronograma de obras em pontes da BR-101.

O cronograma deve trazer informações sobre as obras de reconstrução da ponte sobre o Rio Paraíba, em Santa Rita, e sobre as obras de reforço da ponte sobre o Rio Mamanguape.

O JORNAL DA PARAÍBA entrou em contato com o Dnit e, até a última atualização desta reportagem, não havia obtido resposta.

Além do cronograma das obras, o MPF cobrou os prazos para a elaboração e a execução do projeto da nova ponte, e para a implementação de reforço estrutural em duas pontes sobre o Rio Mamanguape.

O Dnit também deverá comprovar a continuidade do monitoramento topográfico periódico e das inspeções subaquáticas das estruturas. O MPF pediu ainda a identificação das empresas responsáveis pela manutenção rotineira do trecho e questionou se foram abertos procedimentos administrativos para apurar responsabilidades pelo colapso da ponte sobre o Rio Paraíba.

Perícia técnica

O MPF realizará uma perícia técnica de engenharia para verificar se houve falhas na manutenção preventiva e corretiva por parte do Dnit e das empresas contratadas. O objetivo é avaliar se o colapso da ponte sobre o Rio Paraíba poderia ter sido identificado previamente.

Além da análise estrutural, a perícia vai produzir um relatório fotográfico atualizado das duas pontes. O documento registrará a situação dos desvios implantados, o isolamento das áreas afetadas e as patologias apontadas nos laudos técnicos.