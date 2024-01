Pesquisa do Procon-JP para preços de combustíveis registra gasolina oscilando entre R$ 5,340 e R$ 5, 590

O preço da gasolina comum para pagamento à vista nos postos de combustíveis da Capital está oscilando entre R$ 5,340 (Elesbão – Água Fria) e R$ 5,590 (Ale Grid – Bairro das Indústrias), registra pesquisa realizada pelo Procon-JP, com o produto mostrando diferença de R$ 0,25, média de R$ 5.459 e variação de 4,7%. Em comparação com o levantamento anterior, o menor preço permanece o mesmo, mas o maior caiu R$ 0,10. Clique aqui e confira a tabela de preços.

Para pagamento no cartão, os preços oscilam entre R$ 5,340 e R$ 6,640. A pesquisa, que foi realizada em 109 postos que estavam em atividade no dia 17 de janeiro, mostra, ainda, que o menor preço da gasolina aditivada permanece em R$ 5,450 (postos Expressão – Centro e Torre, e Auto – Valentina), com o maior subindo de R$ 5,790 para R$ 5,800 (Maxi – Oitizeiro) se comparado à semana passada.

O levantamento mostra que o álcool registra queda em relação à pesquisa anterior, saindo de R$ 3,630 para R$ 3,600 (Cruzeiro do Sul – Monsenhor Magno) e o maior subindo de R$ 3,990 para R$ 4,650 (Auto – Valentina), com média de R$ 3,686, diferença de R$ 1,05 e variação de 19,2%.

S10 – O diesel S10 foi o combustível que manteve os mesmos preços da pesquisa anterior nas duas pontas em relação ao último dia 10 e oscila entre R$ 5,580 (07 postos) e R$ 6,190 (Select – Tambauzinho e São José – Cruz das Armas). A diferença no preço do produto está em R$ 0,61, a variação em 10,9% e a média em R$ 5,762.

Diesel comum – O diesel comum também manteve o mesmo menor preço, R$ 5,530 (Frei Damião – Ipês e Independência – Tambiá), mas o maior caiu de R$ 5,990 para R$ 5,940 (Boa Viagem – Distrito Industrial e Três Lagoas – Costa e Silva) se comparado ao último levantamento do Procon-JP. A diferença está em R$ 0,41, a média em R$ 5,705 e a variação em 7,4%.

GNV – Outro combustível que manteve os mesmos preços nas duas pontas foi o Gás Natural Veicular (GNV) e oscila entre R$ 4,450 (Z – Jardim Cidade Universitária) e R$ 4,720 (10 postos). O Procon-JP visitou 11 revendedores que estavam em atividade no dia 17 de janeiro.

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br