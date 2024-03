Confira programação do São João 2024 do Distrito de Galante

A programação do São João 2024 no Distrito de Galante, em Campina Grande, foi divulgada. As atrações foram anunciadas nesta sexta-feira (22) em um evento promovido pela organizadora da festa, na pirâmide do Parque do Povo. A festa em Galante acontecerá de 25 de maio até 14 de julho.

São 48 apresentações de cantores de forró, que acontecem nos sábados e domingos, sendo três por noite.

Programação do São João 2024 do Distrito de Galante

25 de maio (sábado)

Boêmio Raiz

Samya Maia

Fogo na Roupa

26 de maio (Domingo)

Bob Léo

Brasas do Forró

Lord Vinny

1 de junho (Sábado)

Nicácia Brasil

Amazan

Toca do Vale

2 de junho (Domingo)

Alberto Bakana

Luciene Mello

Karkara

8 de junho (Sábado)

Diego Santana

Avine

Raniery Gomes

9 de junho (Domingo)

Jeferson Arretado

Deazinho

Walkiria Santos

15 de junho (Sábado)

Michel Barka

Nathan Vinicius

Taty Girl

16 de junho (Domingo)

Stella Alves

Rainel Guedes

Zezo

22 de junho (Sábado)

Garotinho

Rey Vaqueiro

Sirano e Sirino

23 de junho (Domingo)

Saia Justa

Capilé

Fabiano Guimarães

29 de junho (Sábado)

Clarisse e Mikaela

Zé Cantor

Ramon Schnayder

30 de junho (Domingo)

Forró 3×4

Manin Vaqueiro

Eliane

6 de julho (Sábado)

Tony Dummont

Duquinha

Mexeville

7 de julho (Domingo)

Forró Campina

Os 3 do Nordeste

Luan Estilizado

13 de julho (Sábado)

Edra Veras

Gege Bismark

Banda Encantus

14 de julho (Domingo)