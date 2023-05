Na Serra Gaúcha

Guarda Civil de João Pessoa se destaca em ultramaratona que reuniu atletas internacionais

22/05/2023 | 20:30 | 115

A guarda civil metropolitana de João Pessoa, Cibelle Ferraz, foi destaque, conquistando o 4º lugar, na Ultramaratona Caminhos de Caravaggio, realizada nesse fim de semana na Serra Gaúcha. O evento, que está em sua 3ª edição, reuniu 374 atletas de 12 estados brasileiros, além de países como Argentina e Uruguai.

A competição esportiva contou com um percurso que passava pela zona rural e urbana de cinco cidades. A largada foi em Canela, de onde os atletas seguiram com destino a Gramado, passando por Nova Petrópolis do Sul e a chegada em Farroupilha, no Santuário de Caravaggio.

A Caravaggio é considerada uma das corridas mais difíceis da América, com percurso com cascalhos, asfaltos, subidas e descidas, tendo ainda a baixa temperatura como mais um desafio. São duas provas – de 100km, até Nova Petrópolis; e 217km, até Farroupilha.

A representante paraibana contou que pensou até em desistir no meio da prova tão desafiadora. “Meu corpo todo doía muito, foram mais de 12 horas de corrida. Mas pensei muito nas pessoas com que treinei, no meu treinador, na Guarda Civil onde trabalho, pois muitos companheiros me apoiaram. Foi ai que tive ânimo, um gás a cada quilômetro final quando pensava nessas pessoas. Foi um desafio que coloquei em mente e conclui não apenas sozinha, mas com toda participação desse pessoal. A sensação é de liberdade e de que eu posso fazer tudo quando coloco um objetivo”, disse Cibelle Ferraz.

Ao concluir a prova, Cibelle Ferraz comemorou com a bandeira da Paraíba e o boné da Guarda. Ela acredita que essa corrida possa influenciar mais guardas municipais a competirem e praticarem uma atividade física por uma qualidade de vida melhor. “O Projeto GCM Saudável da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa também faz parte desse crescimento pessoal”, afirmou.