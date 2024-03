Funjope renova parceria com Projeto Paradiso para o FestincineJP

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) realiza, de 26 de maio a 1º de junho, a 2ª edição do Festival Internacional de Cinema de João Pessoa (FestincineJP) e renovou a parceria com o Projeto Paradiso que, na 1ª edição, ofereceu como prêmio a participação no Bogotá Audiovisual Market. Este ano, o premiado terá a oportunidade de participar do Festival Internacional de San Sebastian.

“O nosso Festival Internacional de Cinema se consolidou desde a sua primeira edição pelo formato que nós construímos para ele, pela metodologia de trabalho que nós temos”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que não é um festival apenas para exibição de filmes e mostras competitivas, mas também de trabalho, de geração de contatos e de realização de negócios entre os produtores locais, seja individualmente ou empresas de audiovisual, com estúdios e outros sistemas de produção.

“Nós estamos abrindo janelas de oportunidades para os nossos produtores e produtoras. O primeiro FestincineJP já se consolidou assim. É muito importante mantermos essa parceria com o Projeto Paradiso e abrir mais uma grande oportunidade para os nossos profissionais do audiovisual fora do país em um processo de construção da internacionalização do nosso cinema. Muito importante essa parceria”, pontua.

O chefe da Divisão de Audiovisual da Funjope, Paulo Roberto declara que o Projeto Paradiso tem sido um dos grandes parceiros do cinema paraibano há alguns anos. “Seja oferecendo formação com bolsas em oficinas, seja premiando e permitindo que os nossos realizadores consigam alçar voos cada vez mais altos como, por exemplo, os prêmios oferecidos no Laboratório de Produção Executiva das edições do nosso FestincineJP. É assim que continuamos na missão de desenvolver o audiovisual de João Pessoa. Estruturação com bases sólidas”, reforça.

A diretora de programas do Projeto Paradiso, Rachel do Valle, comentou sobre a renovação desse trabalho em conjunto. “Para o Projeto Paradiso é muito importante a parceria com o FestincineJP, porque é um evento que reúne produtores e profissionais de todo Brasil e nos deixa mais próximos da produção paraibana. Estivemos na primeira edição e vimos a qualidade dos debates no evento e a interação que ele promoveu entre os participantes e estamos com altas expectativas para a edição deste ano”, pontua.

Rachel lembrou também da participação na estreia do Festival. “Na edição passada, oferecemos um prêmio a um produtor participante do lab. O prêmio consistia na participação no Bogotá Audiovisual Market, evento de mercado colombiano. Neste ano, manteremos a premiação a um longa de ficção participante do lab e a novidade é que o prêmio será a participação no Festival Internacional de San Sebastian”, revelou. Além disso, o Projeto Paradiso vai oferecer R$10 mil para o produtor selecionado participar em setembro do festival espanhol.

O Projeto Paradiso será representado por sua coordenadora da área de Comunicação e Gestão de Talentos, Luísa Lucciola. Os profissionais que integram a Rede Paradiso de Talentos são o principal foco de atuação do Projeto e, conforme ressaltou Rachel do Valle, Luísa poderá compartilhar durante o evento informações sobre as iniciativas voltadas à formação e internacionalização dos profissionais do audiovisual brasileiro.

“Acreditamos que o evento reunirá grandes nomes do audiovisual brasileiro e promoverá debates sobre o cenário atual da produção e distribuição nacional e internacional. Além, claro, da exibição de ótimos filmes. Valorizamos muito o ambiente de formação que o evento apresenta, principalmente por meio do laboratório, e ficamos muito felizes em podermos ser parceiros desta iniciativa”, ressaltou.