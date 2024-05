Prefeito anuncia investimento de R$ 300 milhões para aquisição de ônibus elétricos e urbanização do Porto do Capim

O prefeito Cícero Lucena anunciou, nesta quarta-feira (8), que a cidade de João Pessoa está sendo contemplada com R$ 300 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. O gestor municipal participou, no Palácio do Planalto, em Brasília, da cerimônia de divulgação dos resultados do Novo PAC Seleções Cidades, que selecionou projetos da capital paraibana na aquisição de ônibus elétricos e no projeto de urbanização do Porto do Capim.

“João Pessoa demonstrando, mais uma vez, a qualidade dos seus projetos, sendo agraciada pelo Ministério das Cidades com R$ 180 milhões para aquisição de ônibus elétricos e R$ 100 milhões para urbanização do Porto do Capim, dando uma melhor qualidade de vida e também servindo como uma referência para o turismo e o futuro da cidade”, detalhou o prefeito, que agradeceu ao arquiteto paraibano Flávio Tavares Filho na elaboração do projeto do Porto do Capim.

Esse projeto, de acordo com o prefeito, prevê segurança habitacional para as famílias residentes na localidade e intervenções para transformar o lugar onde João Pessoa nasceu em áreas de lazer e convívio social, com impacto turístico, fortalecendo as ações do programa ‘Viva o Centro’. Já os ônibus elétricos fazem parte do planejamento para que a cidade avance, cada vez mais, em modernização e compromisso com o meio ambiente. A gestão, inclusive, já iniciou a substituição da frota da prefeitura municipal por carros elétricos.

Nova maternidade – O prefeito também participou de audiências nos Ministérios da Educação e da Saúde – área em que serão anunciados investimentos para a construção de uma nova maternidade em João Pessoa. “Acredito que dentro de 15 dias teremos o anúncio dessa maternidade, que será importante tanto para João Pessoa como para a Paraíba toda”, adiantou Cícero Lucena.

Novo PAC Seleções – Nesta etapa, de acordo com o Governo Federal, estão sendo viabilizados recursos para as áreas de abastecimento de água rural, renovação de frota, prevenção em encostas, urbanização de favelas e regularização fundiária, com investimento de R$ 18 bilhões. Os projetos selecionados têm como critério a solução de problemas urbanos.