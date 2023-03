Saúde

Prefeito faz entrega de equipamentos para o Hospital do Valentina

09/03/2023 | 10:30 | 40

A política de renovação de equipamentos da Rede Municipal de Saúde teve continuidade na manhã desta quinta-feira (9). Desta vez, o prefeito Cícero Lucena entregou o maquinário para o Hospital Municipal do Valentina, o quarto complexo beneficiado. O Hospital recebeu 73 novos itens.

“Quando temos planejamento e ação conseguimos os resultados. Esta é a quarta entrega. Ainda faremos no Prontovida e UPAs, sempre com o intuito de fazer a saúde que o povo merece e precisa, com eficiência e humanizada”, afirmou Cícero Lucena, destacando que em breve o Hospital do Valentina vai receber um aparelho de raio-x digital.

Foram entregues 30 camas, 20 aferidores de pressão arterial, 15 reanimadores manuais Ambu, cinco oxímetros de pulso e três aspiradores cirúrgicos. Antes do Hospital do Valentina, já haviam recebido equipamentos o Ortotrauma de Mangabeira, o Instituto Cândida Vargas e o Hospital Santa Isabel.

A secretária executiva municipal da Saúde, Janine Lucena, afirmou que o ato é resultado de um trabalho árduo de uma equipe muito comprometida. “A última vez que houve uma grande compra de equipamentos como esta foi na última gestão de Cícero, há mais de 20 anos. Muito desse material se perdeu ou estava em condição precária e agora renovamos para trazer dignidade ao serviço”, afirmou.

A diretora geral do Hospital, Tânia Menezes, expressou gratidão extrema por receber os equipamentos. “Ficamos muito felizes por saber que a Secretaria está investindo nessa área, permitindo o funcionamento do serviço e tornando possível o nosso trabalho”, afirmou.

Estiveram presentes os deputados estaduais João Gonçalves e Eduardo Carneiro; os vereadores Bruno Farias e Marmuthe Cavalcanti; a diretora de Atenção à Saúde, Alline Grise; entre outros auxiliares da gestão municipal.