Coube a César Tralli, no JH, confirmar falecimento de ator vítima de golpe: ‘assassino’

César Tralli apresenta o Jornal Hoje e leva ao ar as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no telejornal exibido pouco depois do almoço. O JH tem mais de 40 anos e Tralli assumiu o comando do telejornal no final de 2021, após ida de Maju Coutinho para o Fantástico.

Diariamente, o marido de Ticiane Pinheiro informa milhões de brasileiro sobre o que de mais relevante aconteceu. O JH desta quarta-feira (8) levou ao ar reportagem especial sobre o dia das mulheres, falou sobre esportes, previsão do tempo, política e também deu uma triste notícia aos telespectadores.

Corpo de ator é encontrado

Cesar Tralli foi até o totem que fica do esquerdo do cenário do Jornal Hoje e deu uma notícia sobre o ator Yago Henrique França, de 29 anos. O rapaz havia desaparecido a cerca de nove dias e foi encontrado sem vida na cidade de Itapecerica da Serra (SP).

De acordo com Tralli, o corpo foi encontrado parcialmente carbonizado. O ator teria caído em um golpe de aplicativo de relacionamento. Na última mensagem trocada com um amiga ele disse que estava indo encontrar um rapaz que havia conhecido no aplicativo. Desde este dia, Yago não foi mais visto.

César Tralli pede justiça

O jornalista da Globo informou que Yago estava desaparecido desde o dia 27 de fevereiro e que o corpo foi reconhecido pela mãe. “Impressionante a quantidade de vítimas nestes golpes de aplicativo”, disse o jornalista. “Tomara que a polícia consiga encontrar o assassino ou os assassinos”, afirmou. A Polícia Civil de São Paulo está à frente das investigações.

