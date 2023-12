QUE HORAS COMEÇA TERRA E PAIXÃO E SESSÃO DA TARDE?

Por MRNews



Programas da TV Globo em 26/12/2023

Neste dia 26 de dezembro de 2023, a grade de programação da TV Globo promete uma jornada repleta de entretenimento, informação e diversão. Desde as primeiras horas da manhã até a madrugada, há opções para todos os gostos. Vamos dar uma olhada na programação para esta terça-feira:

**04:00 – Hora Um:**

Para os madrugadores, o “Hora Um” inicia o dia trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Um mergulho nos acontecimentos que marcaram as últimas horas.

**06:00 – Bom Dia Praça:**

O dia começa regional, com o “Bom Dia Praça”. Informações locais, previsão do tempo e tudo o que você precisa para iniciar o dia bem informado.

**08:30 – Bom Dia Brasil:**

Para uma visão mais ampla dos fatos, o “Bom Dia Brasil” entra em cena, trazendo notícias, análises e entrevistas. Um panorama completo para começar a manhã.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta:**

O matinal “Encontro Com Patrícia Poeta” traz uma mistura de informação e entretenimento, com convidados especiais, música e temas variados para animar a sua manhã.

**10:35 – Mais Você:**

Ana Maria Braga e Louro José comandam o “Mais Você”, misturando culinária, entrevistas e variedades. Uma opção descontraída para quem gosta de começar o dia com leveza.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição:**

As notícias locais retornam com a “Praça TV – 1ª Edição”. Fique por dentro dos acontecimentos da sua região.

**13:00 – Globo Esporte:**

Os apaixonados por esportes têm seu espaço garantido com o “Globo Esporte”. Destaques, entrevistas e análises esportivas para manter o público informado.

**13:25 – Jornal Hoje:**

Comandado por César Tralli e Maju Coutinho, o “Jornal Hoje” traz as principais notícias do momento, com agilidade e profundidade.

**14:45 – Mulheres de Areia:**

Reviva os clássicos da teledramaturgia brasileira com a novela “Mulheres de Areia”. Emocionantes histórias e personagens marcantes.

**15:25 – Sessão Da Tarde – Meu Amigo Enzo:**

A “Sessão Da Tarde” apresenta “Meu Amigo Enzo”, uma história cativante para toda a família. Prepare-se para emoções à flor da pele.

**17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical:**

O Vale a Pena Ver de Novo traz de volta “Paraíso Tropical”, permitindo que o público reviva ou descubra essa trama envolvente.

**18:25 – Elas Por Elas:**

O programa “Elas Por Elas” coloca em foco mulheres inspiradoras e suas trajetórias marcantes. Uma celebração da força feminina.

**19:10 – Praça TV – 2ª Edição:**

Atualize-se novamente com as notícias locais na “Praça TV – 2ª Edição”.

**19:40 – Fuzuê:**

O “Fuzuê” traz diversão e cultura, explorando os eventos e manifestações artísticas pelo país. Uma opção descontraída para as noites de terça-feira.

**20:30 – Jornal Nacional:**

William Bonner e Renata Vasconcellos apresentam o “Jornal Nacional”, consolidando as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo.

**21:20 – Terra e Paixão:**

A novela “Terra e Paixão” promete emoções intensas e reviravoltas na trama. Prenda-se aos acontecimentos dessa história envolvente.

**22:25 – The Voice Brasil:**

A competição musical “The Voice Brasil” entra em cena, revelando talentos e emocionando o público com performances extraordinárias.

**23:45 – Profissão Repórter:**

Caco Barcellos e sua equipe investigam histórias intrigantes no “Profissão Repórter”. Uma jornada pelos bastidores de situações impactantes.

**00:25 – Jornal da Globo:**

Encerre o dia com o “Jornal da Globo”, trazendo análises e reflexões sobre os acontecimentos mais relevantes.

**01:15 – Fuzuê:**

Reviva os melhores momentos do “Fuzuê”, uma dose extra de diversão para a madrugada.

**02:00 – Comédia Na Madruga I:**

Ria até as primeiras horas da manhã com “Comédia Na Madruga I”. Uma seleção de humor para fechar a noite com boas risadas.

**02:35 – Corujão I – O Palestrante:**

O “Corujão I” apresenta “O Palestrante”, um filme para quem gosta de ficar acordado até mais tarde com uma boa história.

Prepare-se para uma terça-feira repleta de emoções, informação e diversão com a programação variada da TV Globo. Ajuste sua agenda e aproveite o que a televisão brasileira tem a oferecer!