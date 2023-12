Cícero Lucena assina convênio com o Governo do Estado para construção de condomínio para famílias da antiga comunidade Dubai

A Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado estão dando, em parceria, solução para o problema de moradia da comunidade Dubai, que ocupava uma área de preservação permanente na região de Mangabeira. Nesta terça-feira (26), foi assinado convênio, junto à Caixa Econômica Federal, para construção de um condomínio no bairro de Gramame, que vai beneficiar 416 famílias. O investimento é de R$ 58 milhões, em recursos dos governos Federal, Municipal e Estadual.

A solenidade aconteceu no Espaço Cultural, em Tambauzinho, onde o prefeito lembrou que a Prefeitura garantiu auxílio moradia aos moradores e todo o atendimento social para promover o bem-estar desde o momento da desocupação. O gestor ainda reforçou que será construída uma escola e uma creche, pela gestão municipal, e que o Governo do Estado já está garantindo a infraestrutura do residencial, com investimento de R$ 6 milhões.

“A parceria estabelecida há três anos na cidade de João Pessoa só tem dado frutos e benefícios para o objetivo maior de uma questão pública que é cuidar da vida, da qualidade de vida das pessoas, da inclusão, da igualdade, da melhor distribuição de renda”, afirmou o prefeito, que também recebeu, de forma simbólica, uma chave de uma agência da Caixa, na região central da Capital, que será cedida para fortalecer as ações do projeto ‘Viva o Centro’.

O governador João Azevêdo, que durante a solenidade também autorizou a licitação para a construção da Barragem de Cupissura e a conclusão da adutora Translitorânea, também reforçou a parceria com a Prefeitura de João Pessoa, com significativos avanços em diversas áreas.

“A construção que aconteceu desde 2020, e que verdadeiramente a gente colocava no discurso, na fala constante, de que seria importante para as pessoas ter uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de João Pessoa, coisa que há mais de 20 anos não acontecia, e que a gente teve condições de colocar e demonstrar. Além de tudo que Cícero falou aqui, são várias obras que a gente tem executado de forma conjunta, então é agradecer mais uma vez”, afirmou o governador.

A solenidade teve presença de diversas autoridades, como o vice-governador Lucas Ribeiro e o deputado Federal Aguinaldo Ribeiro, entre outros parlamentares. O vice-prefeito Leo Bezerra disse que o convênio marca, definitivamente, a realização de um sonho para as famílias. “Fico muito feliz, depois de dias difíceis que nós passamos em Dubai, quando muitos não acreditavam na realização dessas casas, desses apartamentos, hoje se torna realidade, que a gente vai poder, sim, entregar a chave às pessoas que mais precisam”, afirmou.

Residencial – Vai contar com 416 apartamentos, mais centro comunitário, playgrounds, estacionamento rotativo e creche. A infraestrutura já está em andamento, em parceria com o Governo do Estado. A previsão de início da construção das unidades habitacionais é em março de 2024, com previsão de conclusão de 18 meses.

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, disse que o empreendimento habitacional está de acordo com o que o Governo Federal entende como modelo de habitação, no aspecto de interesse social, atendendo as famílias por meio das unidades e infraestrutura completa, de escola e equipamentos públicos.