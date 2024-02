Sousa demite Renatinho Potiguar

Renatinho Potiguar não é mais técnico do Sousa. O treinador foi demitido na noite desta quarta-feira (7) depois da derrota por 1 a 0 para o CSP no Campeonato Paraibano Unipê de 2024. O treinador vinha de uma sequência em baixa sob o comando técnico do Dinossauro e não suportou os resultados recentes.

+ Marizão é pichado após derrota do Sousa para o CSP

Por meio de nota oficial, o Sousa comunicou que Renatinho Potiguar deixou o comando técnico do time sediado na Cidade Sorriso, no Sertão da Paraíba.

O Sousa Esporte Clube informa que Renatinho Potiguar não comanda mais a equipe. O Dinossauro agradece ao treinador e sua comissão técnica pelos serviços prestados e toda a dedicação pelo Dinossauro. Com ele, alcançamos a final do Campeonato Paraibano e as quartas-de-final da Série D do Brasileirão de 2023. O Sousa deseja muito sucesso a Renatinho Potiguar e sua comissão técnica em seus próximos passos.

A saída de Renatinho Potiguar acontece após o Sousa somar apenas uma vitória em quatro partidas na atual temporada. Em uma das três derrotas, culminou na queda do Dino no primeiro jogo da pré-Copa do Nordeste 2024, para o ABC. Para além dos resultados, o treinador vinha sendo cobrado especialmente pelas atuações do time do Marizão e a entrada da equipe, que foi vice-campeã paraibana em 2023, na zona de rebaixamento do estadual.

O treinador estava no comando técnico do Sousa desde novembro de 2022, quando chegou assumir o lugar que seria de Givanildo Sales, que havia acertado com o Dino para a temporada 2023. No entanto, após uma oferta superior do Lagarto-SE, desfez o acordo com o time paraibano e retornou ao Sergipe.

+ Sousa tem pior início de temporada desde 2017

Ao todo, de acordo com dados do portal ogol, foram 36 jogos à frente do Dinossauro, 20 vitórias, cinco empates e 11 derrotas.