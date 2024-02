Prefeitura abre nova turma de curso de Inglês com 30 vagas para profissionais que trabalham na área de Turismo

As Secretarias de Turismo de João Pessoa (Setur-JP) e da Educação e Cultura (Sedec), por meio do Centro de Línguas Estrangeiras (Celest), estão abrindo nova turma do curso de Inglês para os profissionais que atuam no segmento de Turismo da capital paraibana. As inscrições serão iniciadas no dia 15 de fevereiro e seguem até o dia 20. São 30 vagas de Inglês Nível Iniciante.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma presencial, na sede da Celest, que fica na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 1840, no bairro de Expedicionários. As aulas terão início no dia 22 de fevereiro, das 19h às 21h30, todas as quintas-feiras.

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar documentação obrigatória, como uma foto 3×4; cópia da Identidade e CPF; cópia de comprovante de residência atual; comprovante de vínculo empregatício.

O secretário de Turismo, Daniel Rodrigues, enfatiza a importância dos profissionais participarem dos cursos que estão sendo oferecidos pela prefeitura de João Pessoa. Com maior fluxo de turistas e o crescimento do setor, com abertura de novos empreendimentos hoteleiros de alto nível, a exemplo do Polo Turístico do Cabo Branco, existe a necessidade da capacitação em línguas. O Celest também tem oferecido cursos de Espanhol.

“Dominar uma língua, ou mais, nesse mercado abre melhores perspectivas para o profissional, de tabela, qualificando os serviços e atendimento prestados aos turistas estrangeiros”, afirmou o secretário. O curso é aberto para profissionais tanto para quem atua na hotelaria como para guias de turismo e bugueiros, além de pessoal de bares e restaurantes, que estão na linha de frente no atendimento ao público.

Mais informações por telefone e email:

[email protected]

Contato: 99604-4389