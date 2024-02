Instituto Cândida Vargas fantasia bebês para festividade de Carnaval

Bebês com fantasias de Carnaval. Na tarde desta quarta-feira (7), o Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, mergulhou nas festividades carnavalescas com uma ação repleta de humanização e alegria. A atividade envolveu os bebês e as mães do setor Canguru.

Com a proposta de fortalecer vínculos e proporcionar momentos de felicidade, a equipe multidisciplinar e familiares reuniram-se para comemorar a data. “Em meio aos desafios enfrentados durante tratamentos médicos, festividades como esta se revelam como poderosos aliados na redução da angústia e incertezas vivenciadas pelos pacientes e seus familiares. Celebrar datas especiais torna-se, então, uma ferramenta essencial para amenizar as adversidades do cotidiano hospitalar”, disse a coordenadora do setor Canguru, Euda Aranda.

Ações voltadas para o cuidado e respeito com os bebês e suas mães foram evidenciadas, fortalecendo laços. Para a equipe, não se tratou apenas de uma festa, mas de uma oportunidade de interação e promoção do bem-estar dos pacientes.

“Essas ações desempenham um papel crucial no apoio às mães durante o período pós-parto. Ao realizar atividades que promovem o bem-estar psicológico, contribuímos significativamente para a redução do estresse e da ansiedade. Essa abordagem preventiva visa evitar a instalação da depressão pós-parto, proporcionando às mães uma transição suave do hospital para casa, onde podem vivenciar esse momento especial ao lado de seus bebês, familiares e rede de apoio”, disse a psicóloga Emília Medeiros.

Apoio emocional – A animação, as tradicionais marchinhas de Carnaval e a presença da equipe do hospital garantiram uma tarde memorável. “Estou realmente encantada com tudo isso. É uma experiência incrível! Nunca tinha visto esse tipo de apoio em uma maternidade antes, e minha filha nasceu no primeiro dia do mês, tornando tudo ainda mais especial. Ser premiada como rainha com ela ao meu lado é uma emoção indescritível, algo que ficará para sempre em minha memória. Ser mãe de primeira viagem e vivenciar esse momento único é simplesmente maravilhoso”, disse a paciente Laila Rafaele, que foi homenageada no evento.