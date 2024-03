Secretaria Executiva da Participação Popular define ações para ciclo 2024 e homenagem às mulheres

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP), realiza, no dia 27 de março, o evento ‘Experiência Planetária’, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado no dia 8 de março. A realização do evento foi comunicada aos articuladores regionais, nesta terça-feira (19), durante reunião de planejamento para traçar estratégias e ações para o ciclo de atividades 2024.

“Esse foi um momento de construção do nosso calendário de atividades para que possamos intensificar as ações relacionadas com a população da cidade. A democracia participativa tem sido ampliada na gestão de Cícero Lucena e Leo Bezerra. Estamos no caminho certo, dialogando com a cidade e promovendo ações que integram a gestão e sociedade civil, representada pelos conselheiros e conselheiras do programa ‘Você Prefeito’”, frisa o secretário executivo de Participação Popular, Thiago Diniz.

Segundo ele, na reunião, os articuladores regionais da SEPP definiram o planejamento das datas para as próximas Reuniões Ordinárias, do Conselho Municipal do projeto ‘Você Prefeito’ e do ‘Você Prefeito nas Escolas’, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec).

Foi definido, também, o planejamento de ações para o projeto ‘Caravana Popular’, que são as visitas as obras e ações da Prefeitura de João Pessoa ao lado dos conselheiros e conselheiras do Programa ‘Você Prefeito’ e lideranças.

Homenagem – O evento intitulado ‘Experiência Planetária’ será realizado pela SEPP dia 27, às 15h, no Planetário do Espaço Cultural José Lins do Rego, no bairro de Tambauzinho, em João Pessoa. “As mulheres conselheiras regionais e lideranças comunitárias serão homenageadas com apresentação cultural, sorteio de brindes e um coffee break”, informa Ana Lívia, coordenadora do evento.