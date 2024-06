Vacinação contra dengue segue para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos na Capital

Os profissionais de saúde que atuam nas salas de vacinas e pontos móveis da capital seguem reforçando o chamamento e alerta da população para vacinação que protege contra dengue. Em João Pessoa já foram administradas 17.770 doses do imunizante Qdenga em crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. O esquema vacinal é composto de duas doses, com intervalo de 90 dias.

Ainda para atualização do calendário vacinal das crianças, a partir dos 9 anos, elas podem receber também a vacina que protege contra o HPV Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4 – recombinante), que está disponível para adolescentes até os 14 anos de idade, com esquema vacinal composto por duas doses. Já para os adolescentes estão disponíveis as vacinas: meningocócica ACWY, Tríplice viral, Febre Amarela, Difteria e Tétano (dT), Hepatite B recombinante.

Ambos os grupos podem receber a vacina que protege contra Influenza, que foi ampliada para toda população a partir dos seis meses de idade. “É importante manter a caderneta ou o cartão de vacina sempre atualizado. A atenção para proteção para dengue e síndromes respiratórias é devido as mudanças climáticas mais comuns nessa época do ano, onde observamos com mais frequência adoecimentos associados a essas viroses. Por isso, alertamos sobre a importância da vacinação”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização de João Pessoa.

Sintomas de dengue – As principais particularidades observadas em cada doença é que, no caso da dengue, a febre alta (40°C) de início súbito está sempre presente; na chikungunya, as dores articulares são muito mais fortes; e na infecção por Zika, a febre é baixa e há muitas manchas vermelhas no corpo acompanhadas de coceira intensa.

Os sinais de alerta para casos de adoecimentos por dengue são dor abdominal intensa, vômitos persistentes ou com sangue, respiração ofegante, sangramento de mucosas, fadiga e desidratação. Se não tratados, podem levar a um quadro grave com hemorragias ou choque (colapso circulatório e falência múltipla dos órgãos).

Onde se vacinar – Nesta quinta-feira (6), as doses podem ser administradas de forma rápida e segura, nas unidades de saúde da família (USFs), que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h, no Centro Municipal de Imunização e nas policlínicas municipais, que atendem no período das 8h às 16h.

Estão disponíveis também três pontos extras localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, que atendem de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h, e no Shopping Tambiá, que funciona das 12h às 20h. Ambos com a administração de todas as vacinas das campanhas ativas (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza), facilitando a vida do usuário que não pode ir até um serviço de saúde durante o horário comercial.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta vacina.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito, é necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quinta-feira (6):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas whatsapp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)