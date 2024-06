Por MRNews



# Eliana assumirá o Encontro, na Globo? Já tem torcida para a apresentadora substituir Patrícia Poeta

A Saída de Eliana do SBT

Recentemente, o SBT confirmou a saída de Eliana da emissora após 15 anos de colaboração. A notícia gerou um turbilhão de especulações sobre o futuro da apresentadora. Ela permanecerá no canal de Silvio Santos até junho, mas ainda não revelou quais são seus planos para o futuro. O comunicado oficial do SBT descreveu a saída como “mútua e amigável”, deixando espaço para muitas teorias e expectativas.

Rumores e Especulações

Nas redes sociais, uma das teorias mais discutidas é a possibilidade de Eliana se juntar à Globo e assumir o programa “Encontro”, atualmente apresentado por Patrícia Poeta. Desde a saída de Fátima Bernardes, Patrícia tem comandado o programa, mas enfrenta críticas de parte do público. A possível substituição por Eliana tem gerado entusiasmo entre os internautas, que acreditam que a mudança poderia revitalizar a atração matinal.

Torcida nas Redes Sociais

A hashtag #ElianaNoEncontro ganhou força nas redes sociais, com muitos fãs expressando apoio à ideia. Comentários como “Se a Eliana pega o Encontro, certeza que o programa vira sucesso” refletem a esperança de que a apresentadora traga novos ares e maior audiência para o programa. No perfil Choquei, dedicado a notícias e fofocas sobre celebridades, muitos seguidores sugeriram abertamente a contratação de Eliana pela Globo.

Histórico de Eliana na Globo

Eliana já possui um histórico com a Globo, tendo participado do evento Criança Esperança ao lado de Xuxa e Angélica no ano passado. Essa colaboração aumentou as expectativas de que a loira possa retornar à emissora em um papel mais permanente. No entanto, apesar dos rumores e da torcida dos fãs, nenhuma confirmação oficial foi feita sobre as futuras colaborações de Eliana com a Globo ou qualquer outra emissora.

Eliana e o Teleton

Independentemente de seu próximo passo profissional, Eliana continuará desempenhando um papel importante no Teleton, evento anual do SBT que arrecada fundos para a AACD. Mesmo após sua saída do SBT, ela seguirá como madrinha do Teleton, reforçando seu compromisso com as causas sociais e a filantropia.

Considerações Finais

Até o momento, o futuro de Eliana permanece incerto, e as especulações sobre sua possível ida para a Globo continuam a alimentar debates nas redes sociais. Se ela realmente assumirá o “Encontro” ou seguirá por outro caminho, só o tempo dirá. Enquanto isso, seus fãs aguardam ansiosos por notícias sobre os próximos passos da apresentadora, confiantes de que ela continuará brilhando em qualquer projeto que escolher.

Com uma carreira sólida e um grande carisma, Eliana tem tudo para continuar sendo uma das figuras mais queridas da televisão brasileira, seja qual for o seu próximo destino.

Ritinha assiste Damião ‘no ato’ com Eliana e se vinga o traindo da pior forma

Os próximos capítulos da novela *Renascer* prometem intensas reviravoltas e traições, com Ritinha (Mell Muzzillo) decidida a não deixar barato a infidelidade do marido, Damião (Xamã). A trama se complica quando Ritinha flagra Damião em um momento íntimo com Eliana (Sophie Charlotte).

A Traição de Damião

A situação começa a esquentar na fazenda quando Eliana, ainda envolvida com o coronel Egídio (Vladimir Brichta), cede à paixão por Damião. A traição acontece nas barcaças de cacau, onde os dois se encontram para um encontro ardente. Eliana, que está na fazenda para discutir as terras herdadas por José Venâncio (Rodrigo Simas), acaba reacendendo seu antigo caso com o jagunço.

Ritinha Planeja sua Vingança

Flagrando a traição, Ritinha decide que não ficará calada. Ferida e buscando vingança, ela resolve se envolver com outros dois homens da trama: Du (José Duboc) e José Bento (Marcello Melo Jr).

Du, pai biológico do filho de Teca (Lívia Silva), é um dos alvos de Ritinha. Recentemente instalado na fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira), ele se torna uma peça-chave no plano de vingança da jovem. Além dele, José Bento, que está distante de Kika (Juliane Araújo), também se deixa levar pelo charme de Ritinha, temendo as consequências se Damião descobrir o caso.

A Reação de Damião

A trama se complica ainda mais quando Damião começa a perceber a proximidade entre Du e sua esposa. Consumido pelo ciúme, ele ameaça recorrer às suas antigas práticas violentas para eliminar o rival, aumentando a tensão na fazenda.

O Destino de Ritinha

Se o remake de *Renascer* seguir o roteiro original de 1993, Ritinha terminará ao lado de José Bento, enquanto Damião, apesar dos desafios, acabará com Eliana. Após a morte de Egídio em uma tocaia, Eliana herda sua fortuna, mudando o rumo de sua vida. Já Ritinha engravida de José Bento, levando o malandro a mudar de vida ao descobrir que será pai.

Com essas reviravoltas, *Renascer* promete manter os telespectadores colados na tela, ansiosos para ver como essa história de traição e vingança se desenrolará.