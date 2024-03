Galo vence por 2 a 0 e assume a liderança do Paraibano

Botafogo-PB x Treze foi um dos duelos que aconteceu na nohite desta quarta-feira (13), no encerramento da 8ª rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2024. O Galo venceu e convenceu, balançando as redes do Belo duas vezes, com gols de Xandy e Will Viana, ambos no segundo tempo. Com esse resultado o Alvinegro de Campina Grande assumiu a liderança do estadual.

Botafogo-PB x Treze teve um primeiro tempo com poucas oportunidades para os dois lados. Os goleiros pouco trabalharam. Apesar disso, tivemos um Treze mais ofensivo e com mais domínio de jogo, mas não suficiente para furar a defesa do Belo. Terminou com o placar sem alterações.

No segundo tempo o Treze seguiu dominando e foi muito mais ofensivo que na etapa inicial, desta vez com eficácia para balançar as redes, não apenas uma, mas duas vezes. Aos seis minutos Xandy recebeu um passe espetacular do goleiro Igor Rayan, na saída de bola, aproveitou o vacilo de Douglas e chutou colocado, abrindo o placar. Aos 21 minutos foi a vez de Will Viana balançar as redes, com uma bomba de fora da área, dando números finais ao Botafogo-PB x Treze.

Com esse resultado o Treze foi aos 18 pontos e ultrapassou o Botafogo-PB, assumindo a liderança do estadual. Na última rodada o Belo visita o Atlético de Cajazeiras, no Perpetão, enquanto o Galo mede forças com seu maior rival, o Campinense, no Amigão.

Escalações em Botafogo-PB x Treze

BOTAFOGO-PB: Dalton; Lenon, Douglas, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Thalyson e Bruno Leite; Jean Silva, Paulinho e Pipico. Téc.: Moacir Júnior.

Arbitragem

Árbitro principal: Willian Cácio de Oliveira

Willian Cácio de Oliveira Assistente 1: Rafael Guedes de Lima

Rafael Guedes de Lima Assistente 2: Schumacher Marques Gomes

Schumacher Marques Gomes Quarto árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho

Dia a Dia do Botafogo-PB

Belo se reapresenta nesta segunda e treina a partir das 15h.

O Belo encerra a preparação para enfrentar o Galo no clássico.

O Botafogo-PB divulgou os preços dos ingressos para a partida contra o Treze. Os preços variam de R$ 15 a R$ 120.

Setor Sol

Meia: R$ 15

Inteira: R$ 30

Setor Sombra

Meia: R$ 30

Inteira R$ 60

Cadeiras

Meia: R$ 60

Inteira: R$ 120

Dia a Dia do Treze

Treze tem dia de reapresentação durante a tarde.

O Galo encerra a preparação para encarar o Botafogo-PB.

