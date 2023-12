Réveillon 2024 em Campina Grande tem Eliane, a rainha do forró, como atração principal

O show da virada em Campina Grande vai contar com shows do safoneiro Fabiano Guimarães, da banda Show Baile e da forrozeira Eliane, conhecida como “rainha do forró”. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (26) e o evento vai acontecer no Largo do Açude Velho.

Ainda não foi informado o horário de cada uma das apresentações, mas a festa começa às 22h de domingo (31) e só deve acabar já na madrugada de 1º de janeiro.

Trata-se do evento oficial da Prefeitura de Campina Grande. A Secretaria Municipal de Cultura (Secult) informou que vai haver um espetáculo de luzes durante a virada de ano.